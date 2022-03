Můžete přiblížit klíčovou akci, po které padl gól?

Brácha mi to protečoval z pásma a jeli jsme dva na jednoho. Viděl jsem, že bek si bere Nestyho (Nestrašila) a šel do brány, tak jsem zkusil něco jiného než střelu. Vzal jsem to na střed, trochu mi to ujelo, ale pak jsem z otočky střílel. Jak jsem slyšel ty tyčky, řekl jsem si, že to není možné. Naštěstí to tam doklepl David. Sice nohou, ale platilo to.

Oddechl jste si…

Naštěstí gól padl hned poté, takže jsem nemusel být zklamaný. Nevím, co bych dělal, kdyby to gól nebyl. (usmál se)

Celkově padají kuriózní branky v této sérii, viďte?

Šancí není moc, gólů je málo a pak to takhle dopadá.

A tyčky cinkaly často, že?

Někdy to tak je, gólmani si to asi dobře postavili. (pousměje se)

Padá málo branek, v čem vám Vítkovice dělají největší problém?

Jak jsem řekl, je to hodně bojovný hokej. Hrají dobře v obraně, jedna jedna a těžko se prosazuje, nebo dostává do šancí. Není jich mnoho. Uděláme vše, aby gólů padlo víc, ale i gólmani chytají výborně.

Právě ani přesilové hry vám tolik nejdou…

Asi si to dobře rozebrali na videu, protože dneska jsme neměli nic. Ještě jsme udělali faul a inkasovali pak. Kluci se na to podívají a zlepší to.

Je to 3:0 na zápasy, poslední krok bývá nejtěžší, ale vy si asi půjdete za svým cílem. Co čekáte od čtvrtého duelu?

My musíme hrát jako první dvě utkání, protože tady jsme nepředváděli náš hokej. Věříme, že to vylepšíme, ale uvidíme, jak na nás Vítkovice vletí, protože musí vyhrát, jinak končí.