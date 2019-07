S vedením klubu podepsal tříletý kontrakt. Devětadvacetiletý bek začal svou extraligovou kariéru v Třinci a v roce 2008 jej draftovali v NHL New York Rangers. V zámoří ale působil hlavně v nižších soutěžích AHL a WHL. Ve slavné NHL stihl Kundrátek odehrát 30 utkání za Washington. Po zámořské anabázi to zkoušel v KHL, kde postupně vystřídal dresy Dinama Riga, Slovanu Bratislava, Nižného Novgorodu a Kunlunu.

Z čínského angažmá se ale loni nespokojen vrátil právě do Slezska. V extralize stihl do sítě Litvínova svůj jediný gól za Třinec během obou působení pod Javorovým a sezonu dohrál ve švýcarském Davosu, se kterým bojoval o udržení, zatímco jeho spoluhráči slavili v dubnu titul.

„Bylo to rozhodnutí, kterého lituji i nelituji, ale takový je prostě hokej. Klukům jsem titul přál, doufám, že si to užili a že budeme ve výherní pohodě pokračovat i nadále,“ přál by si Kundrátek, který v dresu slavného švýcarského klubu odehrál 19 zápasů a podílel se na udržení Davosu v nejvyšší soutěži.

„Jsem rád, že se k nám Tomáš vrátil. Je to kvalitní obránce, který má spoustu zkušeností ze zahraničí i reprezentace a věřím, že nám v sezoně pomůže,“ poznamenal ke Kundrátkovu návratu sportovní ředitel klubu Jan Peterek.