„Každý člověk musel najednou změnit svůj denní režim, nebylo to jen o nás, hokejistech. Je dobře, že život se pomalu vrací do nějakého normálu,“ ulevil si Marcinko.

V období vrcholící pandemie jste byl už doma na Slovensku?

Ano, po vypuknutí koronaviru jsem odjel domů. První týdny byly asi pro každého úplně nové. Omezil jsem pohyb i s ohledem na okolí a rodinu. Různá omezení u nás platila také ve veřejných prostorech, obchodech a podobně. Na druhou stranu jsme mohli strávit více času právě s rodinami a věnovat se jim. Vést život, na který během sezony nemáte tolik času. Má to své minusy i plusy.

Aktuální situace je stále dost nejistá…

Věřím, že sezona normálně odstartuje. Stejně tak doufám, že zápasy budou sledovat fanoušci, kterým hokej chybí. Ale samozřejmě si uvědomuji, že tady jde především o zdraví nás všech a to je absolutní základ.

Co se týká vašeho kádru, třetím rokem po sobě omlazujete…

Dá se to tak brát, ale na kvalitě podle mě neklesáme. Nové spoluhráče vítáme a věříme, že tým bude minimálně tak dobrý jako minulou sezonu.

Koronavirus ovlivní i ekonomickou stránku. Co říkáte na Slovensko, kde mají kluby existenční problémy?

Není to úplně nejlepší, poslední zprávy jsou ale takové, že se některé týmy vracejí do normálu. Všechno se ukáže, až začne nová sezona. Potom to může mít větší dopad. Všechno je navázané na sponzory a lidi, kteří jsou ochotni podporovat sport.

Zdroj: Petr Rubal

Dnes se k vám připojila nová posila Miloš Roman. Postřehl jste ho, zaujal vás?

Zatím jsme byli poprvé na ledě a každý si dává pozor, aby někomu druhému neublížil. Budu ho sledovat až pak, teď jsem se soustředil hlavně sám na sebe (úsměv).

Jste rád, že máte v týmu dalšího krajana?

To neřeším. Necítím se tady, že bych byl někde v cizině. To, že je tu další Slovák, mi už ani nepřijde. Kdybych byl ve Francii, Finsku, tak bych to vnímal jinak, i když ve sportovních týmech to člověk asi moc neřeší. V Třinci byla vždy skvělá parta.

Sám očekáváte přírůstek do rodiny. Jak se těšíte na roli otce?

Je to vytoužené dětátko a velmi se na něj s ženou těšíme. Už jsme v poslední třetině (úsměv). Bude to krásná změna v životě, ale nemůžeme se holčičky už dočkat.

Letní příprava byla delší než obvykle. Jak byste ji zhodnotil?

Byla trochu delší. Pochopitelně jsme se museli přizpůsobit podmínkám a možnostem. Ne vše se dalo dělat. Osobně mám letní přípravu rád, čím je člověk starší, tím více si uvědomuje, že když není dostatečně připravený, tak se mu to v sezoně vrátí. Snažil jsem se přijít v co nejlepší kondici a věřím, že to zápasy později potvrdí. Osobně kolem vnímám, že se kluci s koronou vyrovnávali celkem slušně, určitě jsme všichni připraveni dobře.