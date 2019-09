Čeští šampioni nakonec zvítězili přesvědčivě 7:2 a naprosto vymazali nevydařené úvodní venkovní zápasy. S oběma soupeři, tedy jak s Pelicans Lahti, tak s Juností Minsk mají nyní lepší vzájemné zápasy, což také může rozhodovat. A hlavně se s šesti body dostali na druhou postupovou pozici za osmibodové Lausanne.

„Vrátili jsme se zpět do hry, to byl před domácími zápasy náš cíl a jsem rád, že jsme jej naplnili. Tak vysoké vítězství jsme potřebovali,“ pochvaloval si po utkání Tomáš Marcinko.

Jako byste si přenesli „lauf“ z pátečního zápasu proti Lahti i do duelu s Juností…

Nějak takhle jsme sami uvažovali (úsměv). Proti Lahti byly ty druhé dvě třetiny, myslím, skvělé, a dařilo se nám ten dobrý výkon přenést i do neděle. Hned jsme dali gól, přidali další. Spokojenost. Samozřejmě vyjma těch zbytečných dvou gólů, ale stane se. Je třeba se z toho poučit.

Oba jste obdrželi v oslabení…

Pravda, takto inkasované branky se berou trochu jinak, protože šance pro soupeře je větší, ale my se chceme zaměřit i na to, abychom neinkasovali ani při přesilovce soupeře. Hlavní dnes bylo proměnit šance, které jsme si vytvořili. To se povedlo.

Kde se ve vás vzalo to střelecké probuzení?

Pracovali jsme na tom v tréninku, makali jsme a věřili, že to přijde. Jsou zápasy, kdy to tam prostě nepadne.

Teď vás čekají rozhodující dva zápasy proti Lausanne.

Jo, tak se Švýcary si to rozdáme o postup, budou to skvělé zápasy.