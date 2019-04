Páteční duel a porážku 1:3 zhodnotil i jeden z nejzkušenějších Ocelářů Tomáš Marcinko, který byl ve druhém utkání jediným úspěšným střelcem svého mužstva. „Škoda přesilovek, které jsme tam měli, těch gólů jsme určitě mohli dát více než jeden. Šli jsme do zápasu úplně stejně jako ve čtvrtek, se snahou uspět,“ přibližoval Marcinko.

Šance jste rozhodně měli. Proč to nevyšlo?

Asi se musíme víc tlačit do brány při hře pět na pět. Musíme se i z toho snažit dát nějaké góly, ne pouze z přesilovek. O tom to je.

Překvapil vás něčím Liberec? Zlepšil se oproti čtvrtku?

Podle mě ani moc ne. Hráli svou hru jako včera. Byl to zase vyrovnaný souboj a dneska to holt vyšlo jim. Takové zápasy bývají často o detailech, které mnohdy rozhodují.

Trenér Varaďa zmínil úvodní dlouhou přesilovku pět na tři, kterou jste nevyužili. Tam byla chyba?

Ano, mohli jsme dát gól. Asi je potřeba víc se nutit do střelby, protože při dorážkách pak vznikají šance. Dnes to prostě nevyšlo.

Váš kanonýr Martin Růžička se při přesilovce vrátil na svou obvyklou pozici na kruhu. Proč?

Snažíme se reagovat na vývoj zápasu. U Růži je to víceméně jedno, on může hrát při přesilovce kdekoliv a pořád bude mimořádně platný. My víme, jak se při přesilovkách chovat, každý hráč má určenou roli. Je to o souhře.

Což bylo právě vidět u druhé přesilovky pět na tři, kterou jste už využili vaší zásluhou…

Ano, poskládali jsme tam pět útočníků, vzali jsme si oddechový čas a zkusili zaimprovizovat. Je to něco jiného, možná to Liberec i trošku překvapilo. Každopádně nám to vyšlo.

Vracíte se domů s bilancí 1:1. Je to zisk nebo ztráta?

Bezprostředně po pátečním utkání cítíme zklamání, chtěli jsme uspět i podruhé, ale i ta jedna výhra je určitě dobrá. Teď hrajeme doma a vlastně začínáme od začátku. Budeme se snažit znovu uspět.