Tohle není hodno českého extraligového šampiona! Hokejisté Třince sbírají v letošním ročníku Ligy mistrů jen porážky. Tu třetí v řadě schytali v pátek na ledě finského celku Ilves Tampere, kde padli po přestřelce 4:5. Ocelářům nepomohly ani dvě trefy útočníka Richarda Pánika.

Ilves Tampere - Oceláři Třinec 5:4 (3. kolo Ligy mistrů, 8. 9. 2023) | Foto: HC Oceláři Třinec

„Je to třetí zápas, který jsme si víceméně prohráli sami, protože jsme nezachytili jeho začátek,“ řekl úvodem trenér Třince Zdeněk Moták. „Soupeř šel do dvoubrankového vedení, ve druhé třetiny se nám to podařilo srovnat a navíc otočit. Adaptovali jsme se na soupeřovu hru a měli i další příležitosti, které jsme bohužel neproměnili,“ pokračoval kouč Ocelářů.

„Liga mistrů je o přesilových hrách, soupeř je proměnil a v závěru po naší chybě, kdy jsme nedobruslili hráče z druhé vlny, jsme dostali rozhodující gól a nic na tom nezměnila ani minutu a půl dlouhá power-play,“ dodal zklamaný trenér Ocelářů Třinec Zdeněk Moták. Jeho mužtvo opět selhalo. Růžička, Vrána, Voženílek… Je otázkou, co bude dál. Třinec zatím nudí.

3. kolo Ligy mistrů (pátek 8. 9. 2023):

Ilves Tampere – Oceláři Třinec 5:4 (2:0, 1:4, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Palve (Parikka, Könönen), 11. Kodýtek (Suomi, Stránský), 26. Könönen (Päkkilä, Mašín), 43. Lancaster (Suomi, Kodýtek), 53. Lancaster (Suomi, Kodýtek) – 21. Nestrašil (Hudáček), 22. Pánik (Hudáček), 29. Daňo (Hudáček, Nestrašil), 33. Pánik (Kurovský, Čacho). Rozhodčí: Heikkinen, Kaukokari – Nurmio, Pekala (všichni Finsko). Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Diváci: 4689.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Polášek, Smith, Kundrátek, Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Havránek – Růžička, Vrána, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Voženílek, Roman, Hrehorčák – Kurovský, Čacho, Dravecký – Haas. Trenér: Moták.