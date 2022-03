Následná minitabulka pak Frýdek-Místek zařadila na třetí místo. Svěřenci trenéra Reného Slaniny došli do finále proti Bohumínu, který vyhrál 3:2 na zápasy. „Rozhodlo to, čeho jsme se báli, Bohumín si pohlídal výhodu domácího prostředí. Škoda třetí třetiny prvního zápasu, to jsme v Bohumíně byli nejblíž tomu, abychom venku vyhráli,” uvedl kouč Slanina. „Finále je samozřejmě úspěch, ale měli jsme na to, abychom vyhráli,” dodal.

Frýdek-Místek chtěl dojít až do kvalifikaci o druhou ligu, je ale otázkou, zda by v případě postupu vyšší soutěž vůbec hrál. „To jsou jen spekulace. Ale druhá liga vyžaduje daleko vyšší rozpočet, navíc tady máme už první ligu. Je otázkou, jestli by se lidem chtělo vůbec na druhou ligu chodit,” řekl Slanina.

Letošní sezona krajského přeboru je minulostí, v té příští ale bude Frýdek-Místek chtít hrát zase vysoko. „Myslím, že nahoře budeme hrát ještě několik let. Máme jako jedni z mály výhodu, že máme juniorku, takže pořád máme kde brát,” pochvaluje si Slanina.

Frýdek-Místek B však nebude jediný z favoritů, soutěž se totiž hodně vyrovnává a její kvalita jde nahoru. „Tak vyrovnanou sezonu jako byla ta letošní jsem ještě nezažil. Vždy byl někdo odskočený, teď byly týmy po osmé místo vyrovnané, každý mohl porazit každého,” říká Slanina a dodává: „Týmy pochopily, že to nejde hrát jen se zkušenými. Dnešní hokej je o rychlosti, takže je třeba mít vyvážený tým. Hodně omladil třeba Bohumín, Krnovu zase pomáhají junioři z Opavy.”

Frýdku-Místku v závěru základní části i následném play-off pomáhal Martin Adamský, který patřil řadu let k oporám extraligového Třince. Bude ale pokračovat i v příští sezoně? „To ještě nevíme, ale doufám, že ano. Přinesl zkušenost, klukům ukázal, jak se hraje vrcholový hokej. Hlavně ve svém přístupu šel všem příkladem, strašně by nám pomohlo, kdyby zůstal,” přeje si Slanina.