„Samozřejmě, nějaký škraloup nebo chyba se vždycky najde, ale důležité je, abychom byli bojovníci. Protože prostor a čas na zlepšení je vždycky. Naši hráči jsou výborní, skvělí, ale každý se ještě muže zlepšit. Třeba jen o schůdek, o kousek. Všichni máme na to, abychom byli ještě lepší.“

Třinečtí Oceláři, šampioni pěti posledních sezon, dnes rozjedou nový ročník zápasem Ligy mistrů ve švýcarském Lausanne. S výpravou odletěla i početná skupina fanoušků. I v tom vidí trenér Moták symbolické poselství. Mluvil o něm ostatně i na tiskové konferenci, která byla pro fandy otevřená.

„Přeji si, abychom nadále hráli dobře jako tým. Aby slovo Familia, které před sebou vidím na spoustě triček našich fanoušků, v Třinci platilo i dál,“ říkal zkušený kouč. „Aby tohle bylo nadevše. Nový ročník bude znovu náročný, ale všichni se budeme snažit, abychom ze hry měli radost. A mohli si třeba i po prohře říct, že jsme do toho dali maximum.“

V přípravě Oceláři sehráli čtyři duely. Porazili partnerský Frýdek-Místek (4:2), Slovan Bratislava (8:4), Bánskou Bystrici (5:2) a prohráli ve Vítkovicích (1:5). Nejproduktivnějším hráčem přípravy byl nováček Michal Teplý (4+2). Čtyři góly vstřelil i Daniel Kurovský, nejlepším nahrávačem byl se čtyřmi asistencemi talentovaný Petr Sikora.

Mimo hru dál zůstávají zkušené opory Martin Růžička, Andrej Nestrašil a Jakub Jeřábek. Všichni se dávají dohromady ze zranění z konce sezony. „Všichni tři trénují,“ upřesnil trenér Moták. „Kuba Jeřábek už i na ledě, ale sám. U něj máme jediné pevné datum - 8. října jde na poslední kontrolu k lékaři, po které by mohl dostat zelenou k návratu do plné zátěže. V případě dalších hráčů upřímně nevím. Může to být záležitost měsíce i měsíců. Bude záležet jen na tom, jak se oni sami budou cítit. Na nikoho nebudeme v otázce návratu tlačit.“

V základní části Champions Hockey League, hokejové obdobě Ligy mistrů, se Třinec střetne s šesti rivaly. Začíná už dnes ve švýcarském Lausanne, v neděli hraje ve Francii proti Rouen Dragons a 8. října se ve Švédsku utká s Färjestadem (8. října). Doma narazí na Växjö Lakers (12. září, 17 hodin), Fribourg Gottéron (14. září, 17) a Osvětim (16. října, 17).

„Dračí skupina,“ pousmál se sportovní ředitel Jan Peterek. „Díval jsem se, že z dvaceti čtyř týmů v Lize mistrů mají ve znaku draka čtyři. Kromě nás i Rouen a Fribourg, takže můžeme udělat minisouboj Draků.“

Podle trenéra Motáka je Liga mistrů pro klub přínos. „Obrovská konfrontace s kvalitními týmy ze všech soutěží,“ přitakal. „Chceme se dobře připravit a postoupit dál. Z těchto zápasů si můžeme vzít hodně věcí, nejezdíme jenom na výlety. Bavíme se s místními, díváme se, jak pracují, jakými cestami zlepšují mládež, to je obrovský přínos. Pro náš klub i pro český hokej.“

Do Švýcarska Oceláři vyrazili i se všemi letními posilami. Jak se očima trenéra zapracovávají? „Obránce Bobby Jank, už tady byl, organizaci zná, jeho přechod, doufám, bude jednodušší,“ říká kouč. „Francouzský útočník Justin Addamo přišel z kanadské soutěže, je vysoký, bojovný, silný, dobře bruslí. Nechci říct, že zrovna on typologicky nahradí Vožucha (Daniela Voženílka), ale je to lehce podobný hráč.“

Také útočník Michal Teplý přišel do Třince ze zámoří. Třiadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu odehrál poslední čtyři sezony v AHL za Rockford IceHogs. „Z ročníku 2001 je údajně nejlepší, je do koncovky,“ zmiňuje Moták. „Potřebujeme, aby dvoucestný, to znamená, aby dobře pracoval i do obrany. Snažíme se, aby nováčci zapadli. Ať jsou jako houby, co nasávají atmosféru a zapadnou do kabiny, ve které jsou perfektní vztahy. Kabina je přijme, to nemám obavy. Když oni vezmou, co od nich potřebujeme, a budou mít zájem pracovat, tak jim nejenom kabina ve všem pomůže.“

A trenérovo „poučení“ z poslední sezony? Oceláři ve zlatém play off odehráli všechny série na sedm zápasů, se Spartou dokázali jako první v extraligové historii otočit ze stavu 0:3. „Přesvědčili jsme se, že žádný zápas, ve kterém jasně vedete, není vyhraný. A žádný zápas, ve kterém jakkoliv prohráváme, není prohraný.“ Když to slyšel kapitán Petr Vrána zareagoval pohotově: „Trenére, to jste řekl hezky!“