Trenére, jak vnímáte současnou situaci v klubu? Zasáhl vás koronavirus hodně?

Vnímáme to jako negativní sílu, která se projevila i na nás. Jsem ale rád, že už se to celé zase rozběhlo. Věřím, že hráči to vnímají obdobně, že už se hrozně těšili na led. Chci věřit i tomu, že budeme mít dobrou přípravu před sezonou.

Jak jste spokojený se složením kádru, který aktuálně máte k dispozici? Budete ještě jednat o případných posilách?

Tým máme dostatečně silný na to, abychom hráli zase o nejvyšší příčky. Ale uvažujeme ještě o posílení na některých postech, ve kterých cítíme, že je třeba mít větší konkurenci.

Co brankářská dvojice?

Ke Kubovi Štěpánkovi máme Nicka Malíka, který je teď na srazu reprezentace do 20 let. Pokud budeme cítit, že potřebujeme pomoct na gólmanském postu, určitě se budeme dívat po nějakém posílení.

Jedná se ještě s Wojtkem Wolskim?

S Wojtkem jsme v kontaktu, zanechal tady nesmazatelnou stopu a v závěru sezony byl pro nás jedním z nejdůležitějších hráčů. Věřím, že i on má obdobný pocit, ale situace je složitá celosvětově. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale o Wojtka máme určitě zájem.

Zdroj: Petr Rubal

Jaké to bylo poprvé na ledě?

Těžké, led nebyl vůbec kvalitní. Bylo to jako v prádelně, bylo vidět, jak se klukům těžce dýchalo. Tento týden podstoupí ještě zátěžové testy, budou toho mít docela dost. Proto máme zatím tréninky takové jezdící, aby se hráči teprve nachystali. V příštím týdnu do toho šlápneme více.

Chyběl Martin Růžička. Kdy se zapojí?

Martin by se měl zapojit v nejbližší době, ještě trénuje ve Švýcarsku v Lausanne.

Co očekáváte od srpnového Generali Česká Cupu, který asociace zařadila do přípravného období?

Soupeře známe, my to odehrajeme na tři útoky, bude to pro nás kondičního rázu. Vyzkoušíme spoustu hráčů, kteří jsou tady na try-outy a které potřebujeme jako trenéři vidět. Věřím, že ze skupiny postoupíme dál. V přípravě a nastavením tréninku směřujeme k 18. září a startu extraligy. Kluci toho budou mít z tréninku dost, je důležité, aby směřovali k začátku extraligy.

Jak byste charakterizoval posily Jaroměřského, Kurovského či Veselého?

O Honzu Jaroměřského jsme měli velký zájem. V podstatě v každém utkání s Olomoucí proti nám hrál velmi dobře. Ne že by se na nás specializoval, ale prostě je to hotový hokejista s týmovým projevem. Chtěli jsme ho zapracovat do týmu. Věřím, že mu to tady sedne a bude zde hrát dlouhou dobu. Má nový náboj do kariéry, jedná se o třicetiletého kluka, který není žádným nováčkem. Daniela Kurovského jsem tady lanařil už kdysi, když jsem vedl juniorský tým Ocelářů. V té době se rozhodl ještě pro přestup do Vítkovic. Já v něm vidím velký potenciál stát se minimálně extraligovým hráčem. V minulém roce si prodělal těžké zranění, ale věřím, že nám má co nabídnout a může se stát hráčem, kterého já v něm vidím. Ostatní kluci mají všichni šanci, sestava není nafukovací, ale kluci se o místa porvou. Kdo si to uhraje, získá místo.

V čem by mohl být přínosem Miloš Roman, vaše poslední posila?

Já Miloše znám, jsem hrozně rád, že chce u nás pokračovat dál. Očekávám od něho mladický elán, který může do sestavy přinést. Je to v podstatě náš kluk, trénoval jsem ho dva roky. Věřím, že to pro něho bude další posun v kariéře.

Na závěr soustředění v Tatrách jste hráčům nachystal dáreček v podobě klády stromu, který museli tahat do kopce. Jak na to reagovali?

Přiběhli ke svahu a viděli strmý kopec. Jen vedle něj ležely ty klády. Říkali si, že asi budou běhat sprinty, nebo že je čeká nějaké vynášení. Už v minulosti jsme to u toho kopce podstupovali. Nakonec to byla kláda, kterou nesli nahoru a dolů a pak si tu cestu dali ještě bez ní. To patří k letní přípravě (úsměv).

Popisoval jste to na vašem blogu. Jak vznikl nápad takhle přispívat?

Myslím, že je to potřeba. Situace v českém hokeji vybízí ke sdílení materiálů. Chci se na tom podílet, proto to dělám. Je to podle mě fajn i pro fanoušky a lidi kolem hokeje. Takové otevření karet neškodí. Lidi si představují, jak je lední hokej lehký nebo jednorázový, ale opravdu to ti sportovci nemají jednoduché. Proto je dobré ty postřehy sdílet. Určitě v tom budu pokračovat.

Nekomentujete jen věci z Třince, ale různá témata. Je těžké dát dohromady takový text?

Baví mě to, naplňuje mě to. Cítím, že je potřeba nějakým způsobem pomoct. Věřím, že je to pomoc pro rodiče mladých hráčů nebo pro kohokoliv, kdo ty články čte. Třeba si z nich něco vezme.

Budete v tom tedy pokračovat? Neuvažujete nad knihou?

To je ještě daleko. Teď bych spíš zůstal tady u toho. Naplňuje mě to a čas a prostor si na to udělám.