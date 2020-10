Po nedávno prodělané nemoci už jsou hráči fit a přáli by si, aby mohli zase brzy hrát zápasy. „Těch negativních testů u nás nebylo moc, ale hráči se postupně vraceli. Během karantény jsme jim dokonce dali k dispozici i vybavení z naší posilovny, aby se udržovali v kondici,“ přibližoval trenér mužstva Václav Varaďa, jak se Oceláři připravovali v době přímého zásahu covidu v třinecké kabině.

Co říkáte na aktuální vládní opatření, která stopla i profihokej a jak moc to mančaftu komplikuje život?

Vládní opatření jsou pro nás a náš sport samozřejmě hodně omezující. Trénovat a hrát je pro hráče hrozně důležité, souběžně s tím chceme naší hrou bavit i naše fanoušky, což teď nejde. Všichni bychom si přáli, aby se vše brzy zase rozběhlo.

Zatím máte na kontě jen dva zápasy, měli jste jich mít už devět. Ovlivní to hodně „nastartování“ mužstva do nové sezony? Dá se říct, že budete začínat vlastně nanovo?

Všechno je to teď s velkou neznámou. Kdy se začne hrát, jak budeme vypadat… V tuto chvíli jedeme v omezeném režimu. Máme odehrané jen dva zápasy, pak následovalo to virové nakažení v týmu a karanténa, po ní další stopnutí přitvrzené vládními opatřeními, takže ano, patrně po takové době začneme zase jakoby od začátku.

Podobně jako ostatní extraligové týmy jste strávili 10 dnů v karanténě. Jaký měli hráči program?

Měli připravený individuální tréninkový plán, vždy to bylo pouze a jen dobrovolného rázu v návaznosti na posouzení jejich zdravotního stavu. U převážné většiny hráčů jejich příznaky onemocnění odezněly po několika dnech a mohli se zase začít udržovat v kondici mimo led. Ono těch negativních testů u nás nebylo moc a těch bez příznaků onemocnění také, ale hráči se postupně vraceli a teď už jsme zase komplet.

Zdroj: Petr Rubal

Jak na celou tuhle situaci vlastně můžete jako trenér reagovat? Musíte předělávat tréninkový plán, abyste zohlednil návrat hráčů, vracejících se po nemoci do tréninkového procesu?

Před uvalením karantény jsme hráčům dali domů k dispozici vybavení z naší posilovny, které jim pomáhalo udržovat si kondici. Po návratu z karantény to bylo tak, že hráči s lehkým průběhem nemoci bylo přiřazeno větší zatížení, zatímco těm, kteří měli průběh nemoci komplikovanější, byla tréninková zátěž dávkovana v mezích tak, aby nedošlo k přetrénování organismu. Během pár dní se zatížení a tréninkové dávky všem srovnají, takže věřím, že v příštím týdnu budeme už všichni na stejné startovní čáře.

Také jste za tréninkem vyjeli do Polska. Jak moc to pomohlo?

Velmi si vážíme možnosti posunutí našeho tréninkového procesu do Polska, kde to máme v příznivé dojezdové vzdálenosti. Všichni tady dodržujeme ustanovení polské vlády o nošení roušek ve všech prostorách a místech, kde se musí. Máme možnost trénovat v dopoledních hodinách, současně s tím však probíhá taktéž příprava na suchu. Věřím, že právě po prodělání nemoci nám tohle do restartu soutěže hodně pomůže. Je to lepší než trénovat ve skupinkách a navíc venku v dešti a chladu. Trénink na ledě je pro nás podstatný.