Trenér Škody Ladislav Čihák po porážce svého týmu 2:3 těžko skrýval zklamání. „Pro nás to bylo vyloženě smolné utkání. Celou dobu se vyvíjelo příznivě pro nás, bohužel tři minuty takového nedůrazu před bránou nás stály cenné vítězství,“ okomentoval nezdar svého týmu, který přišel o vedení tři minuty před koncem a alespoň o prodloužení dokonce pouhých dvacet sekund před koncem.

To třinecký Václav Varaďa byl téměř v sedmém nebi. „Myslím, že dnešní zápas nabídl víc než krásný hokej. Opět to byla urputná bitva o každý kotouč. Jako obvykle jsme inkasovali jako první, což nám moc nepomáhá, a i když to bylo celou dobu vyrovnané, pořád jsme tahali za kratší konec. Až v poslední třetině jsme si vytvořili dvě velké šance Ondrou a Michalem Kovařčíkovými a nakonec to celé otočili,“ hodnotil Varaďa.

Uznal, že jeho tým měl štěstí. „V poslední části nám to Plzeň udělala hrozně těžké. Vyhazovala kotouče z obranného pásma, vůbec jsme se k ní nemohli dostat, natož se usadit v jejich obranném pásmu, abychom si vytvořili nějakou větší příležitost. V závěru jsme byli šťastnější a rozhodli. Teď se nám do Plzně pojede v daleko lepší náladě,“ pochvaloval si třinecký kouč.

Plzeň bude muset v sobotu doma zabrat a vyhrát, pokud si chce vynutit rozhodující pondělní střetnutí na třineckém ledě. „Hraje se na čtyři vítězné zápasy, Třinec vede 3:2 a my jsme teď na řadě, abychom to doma zastavili, vrátili se do Třince a tady se o to ještě porvali,“ doplnil trenér Čihák.