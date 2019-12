Teď se bude trenér národního týmu juniorů Václav Varaďa pokoušet prolomit medailový půst, který národní tým U20 drží na světovém šampionátu od roku 2005! Má k tomu ideální příležitost. Šampionát se pořádá doma, konkrétně v Ostravě a Třinci.

První otázka je nasnadě: za několik dnů vypukne tuzemská hokejová událost číslo 1. Mistrovství světa dvacítek v Ostravě a Třinci. Jak se těšíte?

Už se to blíží a neskutečně se těším, až to konečně vypukne.

Jak to máte s nervozitou? Bude se s přibývajícím startem prvního utkání stupňovat, nebo jste tím typem, který si z toho těžkou hlavu nedělá?

Samozřejmě vnímám, že se vrcholná akce dvacítek koná u nás, v České republice, takže nejde nebýt malinko napjatý, ale s blížícím se startem turnaje to opadne a i já budu rád, až to celé začne.

Co pro vás osobně znamená hrát MS dvacítek doma? Navíc v rodném kraji… Je to specifičtější, než kdyby se mistrovství konalo třeba ve Švédsku?

Pro mne samotného to bude neskutečný zážitek, ještě když mám mistrovství v podstatě na domácí půdě, rozdělené mezi Třinec a Ostravu.

Na listopadovém turnaji ve Finsku jste, i přes poslední místo, hráli vyrovnané partie se všemi protivníky. Mistry světa Finy jste dokonce porazili a to jste neměl k dispozici nejsilnější výběr. Co pozitivního jste si z turnaje vzal pro domácí šampionát?

Hlavně jsem rád za hráče, protože si dokázali, že pokud budou plnit to, co si řekneme, mají šanci porazit každého soupeře, a třeba i favority daných utkání. Náš tým teď po domácím kempu doznal ještě změn s příjezdy hráčů z různých koutů světa, ale podstata se měnit nebude. Chceme hrát na mistrovství dobrý, poctivý hokej, plný nasazení a chuti vítězit.

Jak velkou podporu očekáváte od českých příznivců, když se hraje doma?

Věřím, že atmosféra bude skvělá. Přál bych si, aby fanoušci a diváci pomáhali svým fanděním a projevy našim hráčům k ještě lepším výkonům. Hráči budou bojovat za Českou republiku, své jméno, rodiny a kamarády, takže věřím, že i pro ně to bude něco speciálního.

Jak vlastně bylo složité dát dokupy letošní výběr? Z jakých kritérií jste vycházel při skládání týmu?

S kolegy skládáme tým, o kterém jsme přesvědčeni, že bude hrát a prezentovat se jako „tým“. V něm má každý hráč svoji danou roli a ví, co se od něj čeká a co musí svým umem týmu přinést. Podle toho také byli hráči do volných postů v sestavě vybíráni.

Má podle vás český tým na to urvat některou z medailí, potažmo titul?

Šance uspět je. Jenže kvalitních soupeřů, kteří chtějí uzmout nějakou tu medaili, je hodně. Ve skupině máme favority na celkové vítězství v turnaji, v další skupině jsou zase kvalitní severské týmy, opravdu to bude náročný turnaj, na kterém si musíme dávat postupné cíle. Bez dílčích kroků se na vrchol dojít nedá. Je důležité jít zápas od zápasu.

Na medaili z této akce čekají čeští junioři patnáct let, na titul dokonce devatenáct. Proč myslíte, že tomu tak je? Je to tak dlouhá doba, že to přece nemůže být jen tím, že je kvalitní konkurence, nebo že chybělo „štěstíčko“…

Já jsem u týmu druhým rokem, ale vím, že čekání na medaili ze šampionátu se táhne již dlouhou dobu. Víte, úroveň konkurence je velmi vysoká, za poslední roky šla ještě nahoru a někdy ani nemusí stačit, když hrajete na hraně svých možností. My se to o pokusíme a budeme věřit, že se úspěch dostaví.

Vy sám jste se juniorského šampionátu účastnil v letech 1995 a 1996, shodou okolností oba proběhly v zámoří. Jak na to vzpomínáte? Na tým, na výsledky, na atmosféru?

Už je to dávno (úsměv). Obě mistrovství jsem si neskutečně užil, hrálo se mi velmi dobře, bodoval jsem a cítil, že jsem i přes umístění bez medaile odevzdal maximum, co bylo v mých silách. Atmosféra byla úžasná, v zámoří se juniorským šampionátům hodně věnují. Hlavně na tom prvním, který proběhl v kanadském Red Deeru, tam to bylo opravdu skvělé.

Svou pílí a umem jste se propracoval až do NHL. Co českým mladíkům podle vás schází k tomu, aby se vyrovnali Kanaďanům, Američanům, Rusům? Našel jste v zámoří nějaký rozdíl?

Věřím, že by si všichni přáli tam působit, ale cesta do NHL je velmi těžká. Ne všichni vydrží dril a testování své osobnosti. Je obtížné se adaptovat na tamní tréninkové dávky, cestování, mluvíte cizím jazykem, jste daleko od svých známých a rodin. Ale pokud tohle hráč zvládne, má způli vyhráno a šanci dostane. Ta druhá půle představuje fakt, aby se člověk neuspokojil a neustále na sobě pracoval, aby tam mohl hrát co nejdéle.

Myslíte, že případný úspěch s juniorkou by vám mohl pomoci v další trenérské kariéře? V budoucnu byste se totiž mohl stát šéfem národního týmu. Sahají tam vaše ambice?

Já mám plnou hlavu tohoto turnaje a našeho týmu. Nesním. Žiji v přítomnosti a přeji si, abychom hráli jako tým dobrý hokej na aktuálním mistrovství světa, které je letos v Česku a to něco znamená.

VÁCLAV VARAĎA



Narozen: 26. dubna 1976 v Kopřivnici

Stav: ženatý, s manželkou Renatou má dvě dcerky

Hráčská kariéra: HC Vítkovice 1993/1994, Kelowna Rockets (WHL) 1994/1995, Rochester Americans (AHL) 1995/1996, Buffalo Sabres 1996 až 2003, Ottawa Senators 2003/2004, HC Vítkovice 2004/2005, Ottawa Senators 2005/2006, HC Davos 2006/2007, SC Langnau 2007/2008, HC Vítkovice 2008/2009, Kometa Brno 2009/2010, Oceláři Třinec 2010 až 2014.

Draft NHL: 1994 jako 89. hráč týmem San Jose Sharks.

Bilance: v nejvyšších soutěžích 341 zápasů, 199 bodů (74+125), v NHL 580 zápasů, 212 bodů (69+143), v reprezentaci 28 zápasů, 11 bodů (4+7).

Úspěchy: mistr světa 2000 a 2005, stříbro Stanley Cup 1999 s Buffalem, vítěz AHL 1996 s Rochestrem, mistr Švýcarska 2007 s Davosem, mistr Česka 2011 s Třincem, bronz s MS juniorů 1994.

Trenérská kariéra: Oceláři Třinec 2014 až 2019.

Úspěchy: mistr Česka 2019, stříbro 2015 (jako asistent) a 2018 (vše s Třincem).