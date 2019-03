O zkušenostech a přínosu Václava Varadi pro třinecký hokej netřeba diskutovat, vždyť současný kouč Ocelářů byl jedním ze základních stavebních kamenů mužstva v dosud jediné mistrovské sezoně a zisku titulu pro třinecký klub v roce 2011. Tehdy byl Varaďa na ledě, dnes už ale povede své svěřence coby šéf třinecké střídačky do boje proti Vítkovicím, kde s velkým hokejem začínal.

Trenére, vyřazovací boje začínají, co to s vámi dělá?

Jsme moc rádi za to, jak jsme zakončili dlouhodobou část. Dostali jsme se z problémů, v jakých jsme během sezony byli, a nakonec je z toho pěkné druhé místo po základní části.

Co se vám vybaví, když se řekne Vítkovice?

Asi jejich logo (úsměv)… Ale vážně, my jsme samozřejmě vnímali sílu Vítkovic během sezony a naše vzájemná utkání byla vždy velmi vyrovnaná. Jiné to nebude ani teď.

Vzhledem k vaší vítkovické minulosti – berete sérii s tímto soupeřem prestižně?

Já se do minulosti nedívám, mě zajímá, co je tady a teď. A teď je tady těžký soupeř, se kterým to nebudeme mít v žádném případě jednoduché, ale uděláme vše pro to, abychom šli dál.

V čem vidíte sílu Vítkovic?

Chytá jim skvěle brankář. Další věci si necháváme pod pokličkou, nerad bych Vítkovicím pomáhal k tomu, aby se na nás lépe připravily. My dobře víme o jejich kvalitách, podle mě nebudou hrát nějaký líbivý hokej, bude to spíš urputný boj. Osobně čekám skvělou sérii.

Brankář Ridery Patrik Bartošák vykazuje druhou sezonu po sobě skvělá čísla. Jak na něj?

Rádi bychom mu dali branku, která bude vždy vítězná (úsměv). Co se týče střelby, přípravu si během sezony děláme na každého gólmana v extralize, Bartošáka nevyjímaje.

Zdravotní stav vašeho týmu je jaký?

Kromě Lukáše Krajíčka jsou všichni připraveni k vrcholu sezony.

Ukazuje se absence kapitána jako velká ztráta?

Uvidíme, jak se série rozběhne. Lukáše jsme si přáli mít v sestavě, ale není a to je fakt, který musíme přijmout. Minulý rok nám zase chyběl asi na patnáct zápasů Martin Růžička. Tým se ale vždy dokáže semknout, věřím, že letos tomu bude stejně.

Je vůbec šance, že by letos ještě naskočil do hry?

Jeho zranění je dlouhodobějšího rázu. Zřejmě potřebuje víc času. Musíme počkat.

Může hrát nějakou roli vaše poměrně nedávná zkušenost ze vzájemného zápasu, kdy jste v Ostravě otočili stav z 0:3 na 4:3?

Myslím si, že ne. Ten zápas nás postavil na nohy, byl to skvělý obrat, ale teď je, já tomu říkám nová sezona. Budou to těžké zápasy a já si jen přeji, abychom tu sérii končili na vítězné notě.

Vzhledem k vynikajícím gólmanům na obou stranách, českým reprezentantům, čekáte, že to bude právě série brankářů?

My doufáme hlavně v to, že to bude série našeho brankáře (úsměv). Myslím si, že jak Šimon Hrubec, tak Patrik Bartošák prokazují dlouhodobě vysokou formu a určitě i oni sami se na vzájemné zápasy těší. Ale není to jen o nich, oba potřebují i další hráče, aby jim pomáhali.

V poslední době udělal výkonnostní progres Aron Chmielewski. V čem podle vás nejvíce?

Určitě se zlepšuje v zakončení. Dal letos jedenáct branek, to je pro něj dobrá sezona. A upřímně - mohl jich mít i víc. Ale hraje na přelomu třetí čtvrté lajny a dát jedenáct gólů, vlastně bez přesilových her, to je opravdu velmi dobrá vizitka. Ta jeho role v našem týmu ještě asi není taková, jak by si přál, ale musí se do ní teprve vyhrát.

V čem konkrétně by měl přidat?

U něj je to otázka komplexnosti. Takže ve všem. Při tom vytížení, které u nás má, se potřebuje zlepšit jak v obranném, tak útočném pásmu, tam musí určité věci vyladit, aby dostal ještě větší prostor. Ale rozhodně k tomu má našlápnuto.

Na čem jste v tom mezidobí po konci základní části a startem play off nejvíc pracovali?

Věnovali jsme se hlavně naší hře, protože jsme neznali soupeře pro čtvrtfinále. Teprve od pátku už jsme se mohli připravovat i na Vítkovice. Do té doby jsme se soustředili na sebe. Pracovali jsme hodně na přesilovkách, ladíme je. I z toho důvodu, že se nám teď do hry vrací po drobných zraněních či nemocech další hráči, takže pracujeme na tom, aby vše klapalo. Poslední tréninky už jsme se zaměřili na vytvoření takového toho hladu po hokeji, aby ho kluci do prvního utkání měli pořádný.

Budete podobně jako loni využívat hráče z farmářského Frýdku-Místku?

Ano, jsme na to připraveni. Skupinka hráčů Frýdku-Místku se pod vedením Jožky Daňa a Vlasty Wojnara připravuje ve vedlejší mini Werk Areně, aby byla připravena zasáhnout do hry, pokud to bude potřeba. Mají k dispozici kondičního trenéra, připravují se od pondělí do čtvrtku tak, abychom je mohli použít.

Po zranění se vrací do sestavy Martin Adamský. Je to velká vzpruha?

Je to skvělá zpráva! My jsme už v závěru základní části uvažovali o tom, že ho na jeden dva zápasy nasadíme, nakonec jsme ho pošetřili na play off. Je teď ve velmi dobré kondici a nažhavený. Dlouho nehrál. Čekám, že nám na ledě pomůže a spoluhráčům zvedne sebevědomí i v kabině. On je tím typem hráče, který to umí.