Vlastimil Wojnar už není trenérem prvoligových hokejistů Frýdku-Místku. Ve funkci ho nahradil Mojmír Trličík, jenž přitom ještě nedávno stál na lavičce extraligových Vítkovic. Wojnar nově bude pomáhat s tréninky mládežnických kategorií.

Vedení klubu sáhlo ke změně poté, co Rysi letos z třinácti zápasů vybojovali jen pět výher a z posledních čtyř duelů vyhráli jediný. „Mojmír Trličík je trenér s renomé a zkušenostmi jak ze seniorské kategorie, tak i s mládežnickým hokejem. Věřím, že naším hráčům dodá nejen sebedůvěru a klid na hokejky, což nám v klíčových momentech utkání scházelo, ale také pomůže mladým hráčům v jejich rozvoji,“ uvedl pro klubový web předseda Frýdku-Místku Petr Popelář.

Cílem hokejistů Frýdku-Místku byl před začátkem ročníku postup do play-off. Rysi do sezony sice vstoupili dobře, jenž aktuálně jsou až třináctí. „Po posledních výsledcích týmu jsme už museli něco udělat. Do karet nám v tomto ohledu hrál i fakt, že Mojmíra Trličíka nedávno uvolnily z angažmá Vítkovice,“ řekl Popelář.

Trenér Trličík nepřichází do neznámého prostředí. Ve Frýdku-Místku v roce 1995 ukončil hráčskou kariéru a následně zde odstartoval i svou trenérskou dráhu. Poté kromě Vítkovic působil taky v Kometě, Pardubicích nebo u české reprezentace, se kterou má i olympijský bronz z Turína (2006), kde byl asistentem trenéra Aloise Hadamczika.