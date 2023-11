/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Výhrou 3:2 po samostatných nájezdech v pátek urvali dva body na ledě mladoboleslavských Bruslařů, v neděli zůstaly hokejovým Ocelářům v Třinci všechny tři. Ve 22. kole extraligy v domácí Werk Areně porazili Karlovy Vary 3:1.

Zápas 22. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Karlovy Vary, který se hrál 26. listopadu 2023 ve Werk Areně. | Foto: Petr Rubal

O vítězství rozhodli úřadující čeští mistři, kteří po úvodní třetině prohrávali brankou Procházky 0:1, během dvou minut v prostřední části zápasu. Nejprve ve 21. minutě srovnal stav Nestrašil a jen o minutu později dokonal obrat Roman. Na konečný výsledek 3:1 pak v 58. minutě ještě svým druhým gólem v utkání upravil Nestrašil.

„Měli jsme slabší začátek, chvíli nám trvalo, než jsme se rozběhli. Pak ale přišel velmi dobrý úvod druhé třetiny, rychlé dva góly a pak to kluci odbojovali. Káca nás podržel, když to bylo potřeba. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, to se potvrdilo a jsme rádi, že jsme ho zvládli za tři body,“ byl spokojený Vladimír Országh, asistent trenéra Třince, s domácí výhrou.

Ve 23. kole už v úterý Třinec ve Werk Areně přivítá Jágrovy Rytíře z Kladna.

Dva góly Vítkovicím nestačily, doma padly s Plzní v prodloužení

Hokejová extraliga – 22. kolo:

HC Oceláři Třinec – Energie Karlovy Vary 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Nestrašil (Kurovský, Kundrátek), 22. M. Roman (Hrehorčák, Čacho), 58. Nestrašil (Hrehorčák, Marinčin) – 14. O. Procházka (Gríger, Mikyska). Rozhodčí: Šír, Pilný – Lederer, Bohuněk. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na branku: 25:27. Diváci: 4439.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána, Pánik – Kurovský, Sikora, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Holinka – Doktor, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Pulpán, Plutnar, Stříteský, Mikyska, Dlapa, Havlín, Huttula – O. Procházka, Gríger, Rachůnek – O. Beránek, Černoch, Hladonik – Redlich, Jiskra, Koffer – Zetterberg, Kofroň, Bernovský. Trenéři: Bruk, Šik a Eismann.