Sezonní počin českého reprezentanta pochopitelně těšil. „Když jsem byl blízko, chtěl jsem ji už pokořit. Hlavní je ale, ať to padá v play-off,“ řekl Stránský, který na severu Čech přidal i dvě asistence a blýskl se tak třemi kanadskými body (1+2).

Příliš pozadu ale nezůstali ani jeho ofenzivní parťáci Martin Růžička (1+1) a Petr Vrána (1+1). Prvně jmenovaný kanonýr, který sbírá oproti předchozím ročníkům více než góly spíše asistence a je s 59 body (18+41) nejproduktivnější hráč celé soutěže, ocenil kvality Stránského.

„Od začátku sezony má skvělou formu, je to střelec od pána Boha, tak snad mu to tak půjde dál, protože pomáhá týmu,“ přál si Růžička. „Ale jinak to není jen o nás. Ano, teď jsme dali góly my, ale příště to bude zase někdo jiný, máme čtyři skvělé lajny. Důležité je, že jsme vyhráli,“ pokračoval Martin Růžička.

Stránský byl rád za dobrý vstup týmu do utkání. „Vedli jsme 3:0 a třetí gól byl asi zlomový. Po něm bylo rozhodnuto a už jsme si to pohlídali,“ hodnotil útočník Matěj Stránský, jež byl rád, že se prosadili i spoluhráči z úderné první formace.

„Každý z nás si dal gól, což je super, ale výborně jsme hráli všichni. Byl to parádní výkon celého týmu. Nejdůležitější je však vítězství,“ dodal.

Svěřenci Václava Varadi tak bodovali naplno pojedenácté z posledních dvanácti zápasů a potvrdili svou pozici na čele nejvyšší soutěže o bod před Spartou. Navíc se úterní dohrávkou ve Zlíně k dobru. „Ta krize nás ubíjela, ale jsme rádi, že nepřišla až ke konci sezony, takže jsme se z toho dostali a šlape nám to. Snad si to přeneseme do play-off,“ uzavřel Matěj Stránský.