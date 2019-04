Domácí odstartovali do utkání svižně, okamžitě získali tlak a přesilovku, velkou šanci však měl až Chmielewski ve čtvrté minutě, jehož bekhend skončil těsně mimo.

Liberec odpověděl tyčí Ševce po domácí nepovedené rozehrávce, brzy už ale vedl, neboť Kvapil v době trvání třineckého tlaku zúročil své rychlé nohy i šikovné ruce a z brejku skóroval. „Byla to čirá improvizace. Ovšem nacvičená. Pokusil jsem se reagovat na pohyb gólmana a hodit mu to mezi betony. Nějak to tam prošlo,“ rekapituloval svou trefu kanonýr Liberce.

Ve druhé třetině hosté přidali a domácí zase neustávali v aktivitě. V přesilovce Liberce měli dokonce největší šanci, Cienciala ale napálil jen bránícího Šmída. Bílí Tygři přesně v polovině zápasu odmítli navýšit své vedení, když tutovku spálil Vlach.

Jeho spoluhráč Ordoš se pak natlačil před Hrubce, ale strážce třinecké svatyně skvěle zasáhl vyrážečkou.

Oceláři si připravili nejlepší možnou odpověď. Nejprve Cienciala doslova procedil puk mezi tyčí a Willovým betonem do branky, a pak v přesilovce udeřila produktivní dvojice Vrána – Růžička.

„Myslím, že jsme hráli slušně už v první třetině. Bylo důležité, abychom hráli pořád trpělivě, nezbavovali se puků a pak ty šance přijdou,“ říkal David Cienciala, jehož sólo přes celé hřiště nadchlo vyprodanou Werk Arenu. „Sjížděl jsem za naši branku pro puk, pak jsme na sebe jen mrkli s Musilem, nabral jsem rychlost a hned si řekl, že by to možná mohlo jít. Prvně jsem přemýšlel, že kličku protáhnu až do forhendu, ale rozmyslel jsem si to a nějak to tam plácnul,“ smál se po svém gólu Cienciala.

Třetí část začala pro Oceláře nejlépe, jak mohla. Kapitán Adamský ujel všem, co mělo ruce a nohy, a nechytatelně do vinklu překonal Willa – 3:1.

Tento gól určil ráz zbývajícím minutám. Liberec otevíral zadní vrátka čím dál víc a Oceláři mohli několikrát pojistit výsledek. Povedlo se jim to ale až při hostující power play do prázdné brány.

Svěřenci trenéra Václava Varadi tak oslavili důležitou druhou výhru. Čtvrté utkání se hraje na tomtéž místě znovu od 17 hodin.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 36. Cienciala (Galvinš, Hrubec), 39. Martin Růžička (P. Vrána, Marcinko), 42. Adamský (Svačina), 58. Polanský (Svačina) – 10. M. Kvapil. Rozhodčí: Hodek, Kika – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – Svačina, O. Kovařčík, M. Kovařčík – Cienciala. Trenér: Varaďa.

Liberec: Will – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Stříteský, Doherty – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Ordoš. Trenér: Pešán.