Hokejisté Frýdku-Místku nabrali v Chance lize slušnou formu. Vyhráli tři zápasy v řadě a v sobotu doma chtěli porazit taky Litoměřice. To se jim ale nepovedlo.

Tentokrát s prázdnou. Rysi nestačili na Litoměřice. | Foto: Jan Gebauer

Rysi ještě chtěli zabojovat o postup do předkola play off. Tím spíš, když během jednoho týdne vyhráli tři zápasy. „Chtě nechtě prostě pro nás to byl třetí zápas ve čtyřech dnech a čtvrtý v sedmi,” uvedl pro klubový web asistent trenéra Frýdku-Místku Mojmíra Trličíka Jiří Raszka.