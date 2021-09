Oceláři teď ladí poslední detaily a v pátek jdou do akce. „Tým je připravený. Kromě zraněného Daniela Kurovského jsme v plné síle," hlásí trenér Třince Václav Varaďa.

Tu si zahrál taky šestadvacetiletý slovenský reprezentant Marko Daňo, jehož Třinec představil v pondělí. „Byli jsme s vedením Ocelářů v kontaktu celé léto, ale já měl jako prioritu pořád angažmá v zahraničí, nejlépe v zámoří. Teď jsem rád, že jsme to dotáhli a můžu být součástí týmu s výbornou historii,” prohlásil Daňo po podpisu smlouvy.

/FOTOGALERIE/ Třinečtí hokejisté půjdou do nové extraligové sezony jako jeden z hlavních aspirantů na titul. Tým se po uplynulé sezoně změnil, stále je ale ohromně silný.

