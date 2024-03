/FOTOGALERIE/ Komplikují si to! Hokejisté Třince prohráli nedělní 5. čtvrtfinále play-off extraligy s Českými Budějovice 2:3, v sérii vedou po druhém nevyužitém mečbolu už pouze 3:2 na zápasy a o postup budou muset dál bojovat. Šestý duel je na programu v úterý 26. března na jihu Čech.

Hokejisté Třince prohráli nedělní 5. čtvrtfinále play-off extraligy s Českými Budějovicemi 2:3 a v sérii vedou už jen 3:2 na zápasy. | Foto: Petr Rubal

Třinec se dlouho nemohl střelecky prosadit a po dvou třetinách ztrácel o dva góly. Nástup do třetího dějství však vyšel domácím náramně a během tří minuty srovnali. Do odkryté branky se nejprve trefil Čacho, následně využil přesilovku dorážející Voženílek.

V 53. minutě měli Oceláři ideální možnost dokonat velký obrat a sérii ukončit. Po faulech Šticha a Kondelíka hráli 49 vteřin v početní výhodě 5 na 3. Vůbec ji však nezvládli, když ani jednou nevystřelili. Navíc si před jejím začátkem vyplýtvali oddechový čas.

Hosté následně ubránili i klasické oslabení a sami udeřili. V čase 55:52 vrátil Motoru vedení kanonýr Gulaš svým jubilejním třístým bodem v dresu Jihočechů. V závěrečné power-play už si Třinec na Hrachovinu nepřišel a série se tak vrací do Českých Budějovic.

Oceláři první mečbol nevyužili, čtvrtfinále s Motorem se vrací do Třince

„V prvních dvou třetinách se nám nedařila práce v obranném pásmu, dělali jsme chyby. Do třetí jsme udělali změny a během čtyř minut srovnali. Neproměnili jsme pak přesilovku pět na tři a přišel trest. Jedeme ale dál, pořád vedeme,“ řekl kouč Třince Zdeněk Moták.

„Dvě třetiny jsme hráli dobře, plnili jsme herní plán a vedli o dva góly. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že na nás Třinec vlítne, upozorňovali jsme se na to, oni dali první střídání gól na 1:2, dostali se na koně a pak i srovnali. Tam to u nás hořelo,“ přiznal útočník Motoru Milan Gulaš.

„Za stavu 2:2 jsme tam perfektně ubránili celkem dlouhé oslabení 3 na 5, což byl asi klíčový moment. Nakonec se to štěstí, které se k od nás odklánělo, konečně přitočilo k nám. Snížili jsme, vrátili jsme sérii do Budějovic a bojujeme dál. Cítíme se dobře,“ dodal Milan Gulaš.

5. čtvrtfinále play-off extraligy (neděle 24. 3. 2024):

Třinec – České Budějovice 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 41. Čacho (Marinčin, Nestrašil), 44. Voženílek (M. Růžička, Kundrátek) – 13. Kondelík (Doudera, M. Beránek), 34. Pýcha (Pech, Kondelík), 56. Gulaš (Ordoš). Rozhodčí: Hradil, Jiří Ondráček I – Jiří Ondráček II, Špůr. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Polášek, Šenkeřík – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Zdeněk Moták.

Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Kachyňa, Doudera, Štich, Pýcha, Vráblík, Gulaši – Gulaš, Kondelík, M. Beránek – D. Simon, F. Přikryl, Ordoš – Valský, Pech, Kubík – Toman, Vopelka, Koláček – Chlubna. Trenér: Ladislav Čihák.