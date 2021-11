Oceláři v posledním kole překvapivě prohráli ve Zlíně, po návratu domů ale zase bodovali naplno. Zápas s Olomoucí však rozhodovala až třetí třetina.

Slezané šli do vedení v sedmnácté minutě, kdy se prosadil Vrána, ovšem v průběhu druhé třetiny vyrovnal Nahodil. „Olomouc nám to ztížila jako pokaždé. Bylo to o tom, kdo dá branku. Malinko jsme se ve druhé třetině klepali, kdyby padl ještě jeden nějaký slabý gól, tak jsme to měli těžké. Našli jsme v sobě sílu, zredukovali jsme hru na tři útoky a šli jsme si za třemi body,” uvedl po zápase kouč Třince Václav Varaďa.

Domácím vyšla parádně třetí třetina. Dvakrát se v ní prosadil Nestrašil, trefili se i Doudera s Kovařčíkem a Třinec tak vyhrál vysoko 5:1. „Výsledek neodpovídá tomu utkání, jaké se hrálo. Jsme rádi ale za tři body a že nám to ve třetí třetině napadalo, i když se štěstím,” dodal Varaďa.

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. Vrána (Adámek), 42. Nestrašil (Zahradníček, O. Kovařčík), 48. Doudera (Růžička), 59. Nestrašil (O. Kovařčík), 60. M. Kovařčík (Szturc) - 27. Nahodil (Knotek, Káňa). Rozhodčí: René Hradil, Roman Mrkva - Vít Lederer, Vladimír Rožánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Třinec: Kacetl (Mazanec) - Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zahradníček, Adámek - Daňo, Vrána, Růžička - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, Marcinko, Roman - Šedivý, Szturc, Hrňa - Dravecký.

Olomouc: Lukáš (Špunar) - Ondrušek, Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Švrček - Káňa, Kusko, Kuczera - Klimek, Knotek, Bambula - Olesz, Kolouch, Navrátil - Stapáč, Nahodil, Kunc.