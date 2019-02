Domácí trenéři poznali, že ve středu to proti Liberci nebylo ono a řádně promíchali sestavu. K Jiřímu Polanskému dali střelce Martina Růžičku a Arona Chmielewského, změn doznaly i další formace.

Oceláři zahájili aktivně, ale inkasovali jako první. Na branku Koukala ještě odpověděl Galvinš, avšak pak se trefovali už jen Hradečtí.

„Kluci začali velmi bojovně, měli jsme v úvodní třetině mírnou převahu, jenže se trápíme s koncovkou. Nedáváme branky a lacino inkasujeme,“ vypíchl vše podstatné třinecký kouč Václav Varaďa.

Jeho svěřencům nelze upřít snahu, ale v hokeji to občas chodí tak, že se týmu nedaří, ani kdyby se hráči rozkrájeli. „Vznikají nám tam chyby, které by vznikat neměly. Když takové chyby uděláte, soupeř to potrestá. Nemůžeme to soupeři takto nabízet,“ uznal jeden z nejzkušenějších hráčů Třince Jiří Polanský.

Ani v útoku to ale domácím hráčům momentálně „nelepí“. Proti Liberci si vypracovávali šance, včera proti Hradci jich bylo minimum. „I když jsme po dvou třetinách prohrávali, pořád to byl otevřený a vyrovnaný hokej. V poslední části jsme chtěli všechno dávat jednoduše před bránu a pokusit se dát nějaké góly z ošemetných situací. Hezké branky v momentálním stavu asi dávat nemůžeme. Chtěli jsme držet vyrovnaný stav, ale Hradečtí nám dali dva góly a rozhodli. Pak už nás nepustili do vážnějších situací,“ uznal Varaďa.

Oceláři Třinec – Mountfield HK 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Galvinš (Novotný) – 11. Koukal (Paulovič, Linhart), 19. Graňák (Rosandič), 42. Rákos (Vopelka, M. Chalupa), 46. Rosandič (Vopelka, F. Pavlík), 48. Paulovič (Cibulskis, Zámorský). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Gebauer, Tošenovjan. Vyloučení: 4:2, navíc Polanský 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 4593.

Třinec: Hrubec – Roth, Galvinš, Matyáš, Gernát, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek – Martin Růžička, Polanský, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Werek – Svačina, P. Vrána, M. Kovařčík – O. Kovařčík, Novotný, Dravecký. Trenér: Varaďa.