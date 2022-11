„Bylo to pro nás sice jasně 6:2, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Jsme rádi, že jsme to zvládli, ale na druhou stranu je třeba říct, že jsme měli fázi, jako kdybychom vypadli z role. To se nám nemůže stávat," řekl třinecký asistent Vladimír Országh.

16. kolo extraligy (neděle 30. 10. 2022):

Karlovy Vary - Třinec 2:6 (1:2, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 20. Bartejs (Pulpán, Černoch), 27. J. Baláž (Kohout) – 7. Buček (Adámek, Jaroměřský), 14. Hudáček (Nestrašil, M. Doudera), 44. Hudáček (Marinčin), 47. M. Růžička (Voženílek, Čukste), 56. Hrehorčák (Dravecký, Nestrašil), 56. Chmielewski (Hrehorčák). Rozhodčí: Horák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 3109.

Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, Beránek – Redlich, Jiskra, Hladonik – Sapoušek, Baláž, Kohout. Trenér: Bruk.

Třinec: Mazanec – Doudera, Marinčin, Čukste, Jeřábek, Jaroměřský, Adámek, Zahradníček – Voženílek, Roman, Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Dravecký, Kurovský. Trenér: Moták.