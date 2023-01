Užili jsme si i déšť, ale to k tomu patří. Jsme rádi, že jsme tolika góly a vítězstvím mohli potěšit naše příznivce. Byla to pro nás extra motivace, zvlášť pro ty, kteří jsme na Slovanu hráli. Užili jsme si to, měli jsme tady hodně lidí z rodiny, plno známých. Je to opravdu pěkné, úplně něco jiného, než na zimním stadionu. Každý hráč o tom sní. Jsem rád, že jsme si to mohli splnit a užít si to. Děkujeme Slovanu, že takovou akci uspořádal.

Jaký byl led? V první a třetí třetině dost pršelo…

Na začátku to bylo super, pak jak začalo pršet, tak puky začaly odskakovat. Ve druhé třetině to bylo super, pak ale začalo opět pršet. Ale to k tomu patří. Museli jsme se s tím popasovat a hrát i v těchto podmínkách.

Třinec si smlsnul na Kometě. Na fotbalovém stadionu to vidělo 11 tisíc fanoušků

Kdy jste naposledy hrál venku, přesněji řečeno pod širým nebem?

Dva nebo tři roky nazpět. Často jsme si dělali Winter Classic na Spiši. Když byla dobrá zima, tak venku, když byla slabší, tak nám uvolnili led vedle na stadionu. Máme s tím zkušenosti.

Vyhráli jste pátý zápas v řadě, celkově devátý z posledních deseti. Forma týmu je výborná, souhlasíte?

Snažíme se hrát co nejjednodušeji, o to to je lepší vpředu. Tam máme dovoleno vše, jsme kreativní hráči. Lajny spolu dobře sedí, doufám, že to tak bude pokračovat i nadále.

Fanoušci byli trochu dál než jste zvyklí, byli i tak slyšet?

Když člověk seděl na střídačce a vnímal tu atmosféru, tak to bylo super, užívali jsme si to. S kluky jsme se o tom bavili, že byť fanoušci byli dál, tak je bylo slyšet. Déšť ale hodně překážel. Člověk nic nevidí, potřebuje stěrače na plexisklo. Pořád jsme si plexi utírali a na ledě to nebylo ideální. Podmínky ale byly stejné pro všechny, nám asi více vyhovovaly.