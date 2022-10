„Musíme hrát šedesát minut a musí hrát všech dvacet hráčů. Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. Prostě musíme být připraveni a hrabat metry od začátku do konce. Nebylo v naší hře, co jsme si představovali,“ začal hodnotit duel trenér Třince Zdeněk Moták.

„Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet. Situace jsme často překombinovali a přihrávali někam, možná do prázdné brány, a to na hosty neplatilo. První domácí zápas jsme neskórovali, teď jsme dali jen jeden gól, to je opravdu málo, za to se body neberou,“ dodal Zdeněk Moták.

3. kolo extraligy (pátek 23. 9. 2022):

Třinec – Karlovy Vary 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Hrehorčák (Marcinko) – 7. Hladonik (Rachůnek, Gríger), 35. Beránek (Vondráček, Rohan). Rozhodčí: Hradil, Kika – Lederer, Axman. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 3315.

Třinec: Mazanec – Marinčin, Doudera, Adámek, Čukste, Jeřábek, Zahradníček – Růžička, Marcinko, Daňo – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Kurovský, Łyszczarczyk, Dravecký. Trenér: Moták.

Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – Beránek, Baláž, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček. Trenér: Bruk.