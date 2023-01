Sedmadvacetiletý slovenský forvard do na Vervu umí náramně. Ve třech zápasech tohoto ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal proti Severočechům už šest bodů (5+1). „Rád pomáhám týmu body a góly, jen ať to pokračuje. Nevím, čím to je, ale nějaká ta jiskra v zápasech s Litvínovem ve mně zjevně je,“ řekl Daňo.