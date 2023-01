Příjemná, i ten výsledek hovoří za vše. Fungovala nám hlavně první třetina, během devíti minut jsme dali tři góly, to se pak vždycky hraje lépe. Já se hodně těšil, měl jsem delší pauzu bez zápasů a z tréninků člověk tempo nenabere.

Nebylo to na vás ale poznat. Zápas vám vyšel…

Já to na sobě co se týče kyslíku poznal dost. Místy mi chyběl. Na tréninku můžete dělat cokoliv, ale zápasy nenahradíte. Koukal jsem na kalendář, že jich v lednu budeme mít hodně, tak to doufám bude ještě lepší. Jinak gól potěšil, hlavní jsou ale tři body.

Jaké bylo přijetí fanoušků a kabiny?

Pohodové. Je to tady stejné, všechno zůstalo při starém. Dokonce i místo v kabině mám totožné, mazáci mě snad taky přijali dobře, jádro tady zůstalo, většinu hokejistů znám. A fanoušci? Užil jsem si to. Věřím, že se nám bude nadále dařit.