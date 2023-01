„Nesmíme panikařit. Musíme věřit, že to zlomíme a jít tomu naproti. Je třeba hru zjednodušit, být důraznější a tlačit se do branky. Jen tak můžeme vyhrávat. Jsou zápasy, kdy vám to nepadá, jako nyní nám. A když to nejde, je třeba věřit a dělat správná rozhodnutí,“ řekl útočník Třince Miloš Roman.