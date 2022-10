„Pro nás je to velmi důležité vítězství, které jsme potřebovali. Nebyl to lehký zápas, Litvínov nastoupil dobře a měl v prvních střídáních šance. Pro nás bylo podstatné, že jsem konečně z našich šancí dali góly. Uklidnilo nás to, i když byl Litvínov v prvních dvou třetinách nebezpečný a Mazi nás několikrát taky podržel. Proto nás mrzí, že nakonec přišel o nulu,“ řekl jeden z trenérů Třince Vladimír Országh.

„Nastoupili jsem do zápasu a v osmé minutě prohrávali 0:3. Ukázali jsme nedisciplinovanost a zbytečné vyloučení, ukázali jsme, že neblokujeme střely a bohužel i hrubou chybu, kterou soupeř potrestal. Zápas se od toho odvíjel a i když jsme se s tím stavem pokusili ještě něco udělat, Třinec si to pohlídal v klidu dohrál až do konce,“ dodal kouč Litvínova Vladimír Růžička.

9. kolo extraligy (neděle 9. 10. 2022):

Třinec – Litvínov 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Daňo (Jaroměřský), 6. M. Daňo, 8. M. Daňo (A. Nestrašil, J. Jeřábek), 51. L. Hudáček (Voženílek, Chmielewski) – 59. Zdráhal (Jaks, Zīle). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 3668.

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička, Marcinko, Voženílek – M. Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták.

Litvínov: Zajíček (8. Godla) – Zīle, Jaks, Freibergs, Šalda, Demel, Wesley, D. Zeman – A. Kudrna, Estephan, Zdráhal – Abdul, M. Sukeľ, Š. Stránský – Berka, Gut, Hlava – P. Straka, Helt, Havelka. Trenér: Růžička.