Ze čtyř zápasů zatím třinečtí Oceláři nastříleli pouze šest branek, stačilo jim to na 5 bodů do extraligové tabulky. I v derby proti Vítkovicím (1:2p) vyrovnával Viliam Čacho až v 52. minutě a byl jediným střelcem svého týmu. „Jen poctivou prací se to zlomí, potřebujeme dávat škaredé góly. Pak přijdou i ty hezké,“ míní Čacho.

Znovu jste dali jen jeden gól, jak hodnotíte zápas v Ostravě?

„Od začátku sezony nedáváme gólů moc, v přípravě nám to padalo trochu lépe. Musíme se do toho dostat. Dnes podle mě nebyl výkon zlý, máme se od čeho odrazit. Máme bod, bereme i ten, vážíme si každého. Ale myslím si, že dneska jsme mohli brát i více. Mrzí to, ale hlavy hore, v pátek je další zápas.“

Vítkovice tak dobře bránily, nebo je to spíš o vás?

„Vítkovice hrály super, i v obraně. Nedovolily nám dorážky. Pár jich tam i tak bylo a musíme je využít. Ale výkon byl lepší, než v minulém zápase, v tom musíme pokračovat. Pak přijdou i odražené puky a štěstíčko se přikloní na naši stranu.“

Čím si vysvětlujete absenci branek?

„Těžko říct, někdy je to jen o tom, že špatně přečteme hru a puk se odrazí jinam. Nebo nejsme v prostorech, kde máme být. Jen poctivou prací se to zlomí, potřebujeme dávat škaredé góly. A když začnou padat, přijdou i ty hezké.“

Bylo při vaší vyrovnávací brance klíčové i to, že jste nepřestali hrát poté, co Patrik Marcel sestřelil Mariana Adámka?

„Já jsem si toho ani nevšiml. Až pak, když jsme se radovali, jsem viděl, že tam Majo leží. Bylo to mimo můj úhel, nevím přesně, co se stalo. Hráli jsme dál a Majo je v pořádku. To je hlavní.“

Dvě minuty před tím byl pro změnu za vítkovickou bránou nebezpečný střet Vladimíra Draveckého s brankářem Lukášem Klimešem. Nečekali jste nějakou reakci, odvetu? Protože gólmana si obecně každý pečlivě chrání.

„Myslím, a ukázali to pak i na kostce, že Vlado byl v souboji s někým z Vítkovic a vletěl do gólmana. Za mě normální situace, nic hrozného.“