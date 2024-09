Takřka pět měsíců byl Andrej Nestrašil (33) bez hokeje. Zkušená opora třineckých Ocelářů byla od šestého finále s Pardubicemi z konce dubna na marodce. Místo zlatých oslav putoval Nestrašil do nemocnice na operaci ramene. A když už se teď chytal zpátky do hry, zbrzdily ho další zdravotní trable. V neděli si proti Kometě (1:2 sn) konečně zahrál, v nájezdech zkusil pobavit fanoušky „forsbergovkou“. V úterý se s Třincem těší na led rozjetých Vítkovic (17.30).

„Tady už si člověk nevybere, každý zápas bude těžký,“ říká na adresu regionálního rivala. „Nedokážu si představit, se kterým soupeřem bych si řekl: ‚Tak, dneska si jdu zahrát, protože to bude jednoduchý hokej‘. Nedá se vybírat. Já už hlavně chtěl hrát, není na co čekat.“

Na led se Andrej Nestrašil v ostrém duelu vrátil po takřka pěti měsících. „Očekával jsem, že to bude horší,“ popisoval. „Neříkám, že jsem spokojený s výkonem, ale za těch šestnáct, sedmnáct, osmnáct týdnů, už ani nevím kolik, jsem do toho dal hodně úsilí. Doufám, že se mi to teď vrátí.“

Původně chtěl stihnout už rozjezd nového ročníku, ale zbrzdily ho další zdravotní trable. „Nejdřív covid a pak yersinie, což je bakterie, kterou člověk může mít z nějaké špatné úpravy masa. Musel jsem brát týden antibiotika, abych se toho zbavil. Bohužel se mi to takhle sešlo a o několik týdnů mě to zpomalilo.“

close info Zdroj: se svolením Petra Rubala zoom_in Hokej, extraliga, utkání Třinec - Motor České Budějovice, 20. září 2024.

Souběh dvou nemocí sice neměl podle Nestrašila extrémně silný průběh, ale nepříjemný byl. „Ne, že bych musel doma ležet s hadrem na hlavě, ale bylo to nepříjemné i proto, že jsem nevěděl, o co vlastně jde,“ popisuje. „Až zpětně jsem zjistil z krevních testů, že to byl covid a yersinie. Jsem rád, že jsem se toho zbavil a snad jsem si to před sezonou už vybral. A mám už i dost protilátek.“

V rozjezdu vnímá především absenci týmových tréninků a herní praxe. „Zejména v situacích, kdy je málo prostoru a času. Měl jsem nějaké ztráty kotouče, které bych asi za normálních okolností neudělal. Takové ty reakční věci, které člověk v tréninku nabude. Musel jsem do toho skočit, nebylo to úplně špatné.“

Trenér Zdeněk Moták na Nestrašilův návrat netlačil. Vše nechal na doktorech a hráčově pocitu. Stejně jako u dalších dlouhodobých marodů Martina Růžičky a Jakuba Jeřábka.

„Byli jsme s trenérem domluvení, že až se budu cítit ready na návrat, tak mu řeknu,“ přitakal Nestrašil. „V sobotu jsem mu oznámil, že bych do toho už skočil.“

Přestože Andrej Nestrašil patří k oporám a lídrům týmu, dopředu hlásí, že prostor a místo si musí znovu vybojovat. Třeba i v přesilovkách, kde se poměrně chytil osmnáctiletý Petr Sikora. „Peťa je výborný hráč, minule dal gól, dnes taky zachránil puk, než vyjel z pásma a potom jsme skórovali,“ říká zkušený útočník. „Každý podléháme nějakým pravidlům a není to tak, že by tady měl někdo místo za zásluhy. Člověk si to musí uhrát.“