„Super pocit, ani jsem pořádně nevěděl, že to tam padlo,“ usmíval se rodák z Karviné. „Ale pak už jsem viděl, jak kluci oslavovali, tak jsem za to moc rád. Tu chviličku jsem si užil.“

Rozhodování před sezonou nebylo podle Sikory zase tak komplikované. „O něčem jsem se bavil s agentem, ale chtěl jsem tady zůstat,“ potvrzuje. „Prostor dostávám, takže zatím si nemůžu na nic stěžovat. Snad to vydrží. Já osobně jsem to s nikým moc nekonzultoval, spíše jen agent mi říkal, co a jak.“

Připouští, že draft ho potěšil. Hvězdou Washingtonu je kanonýr Ovečkin. Že by už se od něj dalo okoukávat zakončení? „To by šlo,“ zasmál se mladík. „Ovečkin je šílený hráč! Ještě mám před sebou hodně velkou práci.“

Objevily se i názory, že zůstávat doma, není pro Sikoru krok vpřed. Rozhodnutí zpochybňoval například televizní expert Jakub Koreis. „Kamarádi mi to poslali, tak jsem se na to podíval,“ krčí útočník rameny. „Nijak to neřeším, nezabývám se tím. Podíval jsem se, vypnul jsem to a šel dělat jiné věci.“