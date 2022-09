„Mužstvo má obrovský charakter, který ukázalo i v posledních dvou zápasech Ligy mistrů. I když jsme do nich nevstoupili dobře a prohrávali, závěry byly velmi povedené. Tým si šel za vítězstvím, což je super vlastnost,“ řekl nový trenér Třince Zdeněk Moták.

LM: Oceláři ztratili v Belfastu. Teď se soustředíme na extraligu, prohlásil Daňo

„Chtěli bychom bavit diváky útočnou hrou. Samozřejmě nemůžeme, a ani nechceme, změnit celý systém, se kterým byl Třinec tak úspěšný, ale trošku zofenzivnit bychom ho chtěli,“ podotkl Zdeněk Moták.

Jeho noví svěřenci jsou prý nadále hladoví. Pocit šampionů chtějí prožít znovu. „Nemyslím si, že by někdo seděl dole v kabině s tím, že už ligu vyhrál třikrát, tak to stačí. Jdeme do sezony se stejným nastavením jako posledně. A jestli by to někdo mezi námi hráči měl nastavené jinak, nemělo by cenu, aby v Třinci vůbec hrál,“ uzavřel kapitán Třince Petr Vrána.