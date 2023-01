Na velký hokejový svátek se těší také sám prezident Ocelářů Ján Moder. „Opravdu velice si vážíme pozvánky od organizátorů. Bude to poprvé, co se v novodobé historii klubu chystáme na zápas pod otevřeným nebem,“ řekl třinecký šéf.

„Bude to úžasný zážitek. Velmi se na to těšíme a věřím, že z Třince i Brna dorazí mnoho fanoušků a přispějí k důstojným oslavám sta let hokejového Slovanu,“ dodal Ján Moder s tím, že Oceláři organizují výjezd svých fanoušků.

Přesun třineckých příznivců do Bratislavy a zpět nazval klub Akce kulový blesk. V pátek v poledne vyrazí od Werk Areny směr fotbalový stadion Tehelné pole 15 autobusů, které by měli dorazit na místo utkání v půl páté odpoledne. Odjezd zpět je plánován na 22. hodinu.

Třinec s Kometou odstartuje velkou víkendovou show, která zahrnuje celkem tři zápasy. Co bude následovat? V sobotu se střetnou již v rámci slovenské extraligy Trenčín se Zvolenem, v neděli si to rozdá domácí Slovan Bratislava s Košicemi.

„S organizací zápasů pod otevřeným nebem máme zkušenosti a víme, jakou jedinečnou atmosféru umí hokeji dodat. Jsme rádi, že můžeme být součástí této akce a na tuto speciální událost se těšíme,“ uzavřela obchodní a marketingová ředitelka Komety Brno Lenka Plšková.