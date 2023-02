Jaké bylo čekání na návrat?

Frustrující. Jsou ale věci, které člověk nemůže uspěchat, pro jistotu jsem byl víc opatrný. Před zápasem jsem byl trochu nervózní, přece jen jsem dlouho nehrál, moc jsem nevěděl, co čekat. Po zápase jsem ale zklamaný, měli jsme ho dobře rozehraný, ale zbytečnými fauly a výpadky jsme přišli o vedení. Jsme rádi alespoň za ten bod, ale celkově je to škoda.

Loučil jste se po loňské mistrovské sezoně třetím titulem v řadě, teď se vracíte v situaci, kdy se mužstvu nedaří. Je to velká změna?

Nic moc s tím neudělám. Je to tak, jak to je. Zranění přišlo hned na začátku sezony po letní přípravě, zranil jsem se v Lize mistrů a nemá cenu se v tom babrat, prostě se to stalo. Loňská sezona byla dobrá, teď máme období, kdy nehrajeme hokej, jaký chceme, ale sezona nekončí. Pořád máme před sebou zápasy, ve kterých můžeme na naší hře zapracovat a připravit se na play-off.

Jistě budete chtít týmu pomoci, pozvednout ho, aby došel v play-off co nejdál…

Nečekám, že hned po mém příchodu začneme vyhrávat, i když by to bylo hezké. Soustředím se na to, jak hraje tým. A musím se soustředit i na sebe, abych byl v pohodě a dostal se do tempa, abych klukům pomohl alespoň v něčem. Je na nás, jak to dáme dohromady. Já se budu snažit dostat do sebe herní pohodu a být připravený na vrchol sezony.

Jak složité bylo sledovat z tribuny parťáky, kteří se trápí a jdou od porážky k porážce?

Bylo frustrující sledovat tým, kterému to nejde tak, jak by si představoval. Nemyslím si, že by všechny naše zápasy byly vyloženě špatné. Prostě nehrajeme celých šedesát minut, o body se připravujeme sami vlastní hrou. Na klucích to je vidět. Tým byl zvyklý vyhrávat, ale máme ještě pár zápasů do konce základní části, kdy se můžeme na play-off připravit.

Co chybí Ocelářům, aby začali znovu vyhrávat?

Všiml jsem si, že jsme dost zápasů ztratili v závěru, v posledních minutách. A to jsou momenty, které rozhodují. My jsme loni nehráli extra útočný hokej, nedá se říct, že bychom dominovali a dávali každému šest branek. Jen jsme zvládali ty utkání o gól, bylo jich hodně a z toho pramenilo naše sebevědomí.