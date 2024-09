V sestavě Třince se objevil poprvé od dubnové operace Nestrašil. Úvodní minuty ale patřily Brnu. V gólových šancích minul Ďaloga branku a Flekův bekhend zblízka tlumil v rozkleku Kacetl. Na opačné straně Teplý v přečíslení dva na jednoho vyprášil vyrážečku Postavy.

Skóre se měnilo až v první přesilové hře. Útočný faul Draveckého potrestal Zaťovič, který tečoval nahození Ščotky od modré čáry. Zvýšit mohl v přečíslení Zbořil, ale Kacetl se rychle přesunul.

Šance se rodily v prostřední části hlavně na domácích hokejkách. Vrána ani Daňo neusměrnili prudkou přihrávku do odkryté branky. Hudáček trefil v přečíslení dva na jednoho betony Postavy a v dohrávané akci zblízka minul. Vyrovnání přinesla až početní výhoda. Střela Vrány z pravého kruhu se odrazila do sítě od výstroje Addama, který clonil před brankou.

První větší vzrušení ve třetí části přinesla až 53. minuta, ve které Nestrašil tečoval nahození Vrány od modré čáry. Postava se ale blýskl reflexivním zákrokem a puk vykopl levým betonem. Gól by nejspíš neplatil, rozhodčí signalizoval vysokou hůl. Kometa byla ve třetí části střelecky aktivnější, vytvářela si i závary, ale Kacetl odolal.

V prodloužení měli k bonusovému bodu blíž hosté. V největší šanci Pospíšil nepřelstil Kacetla v přečíslení dva na jednoho. Hosté přesto vyhráli. V první sérii vymetl levý horní roh branky Zbořil a ve čtvrtém kole se ještě prosadil i Pospíšil. Hostující gólman Postava chytil všechny čtyři pokusy domácích a stejně jako v Hradci Králové vychytal výhru s jednou inkasovanou brankou.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Raszka (Třinec): "Nevstoupili jsme do zápasu dobře. První třetina byla z naší strany bez pohybu a naopak pohyb Komety nám dělal problém. Má silné mužstvo. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, byli jsme iniciativnější. Vyrovnali jsme a měli ještě několik vyložených šancí. Ve třetí třetině se hrálo nahoru dolů, obě mužstva chvíli tahala za kratší konec a v nájezdech byla šťastnější Kometa."

Jiří Horáček (Brno): "Jsme šťastní za vítězství po nájezdech, jsou to důležité dva body. Odsud se lehce nevozí. Vyzdvihl bych parádní herní disciplínu, co se týče dodržování systému a faulů. A to podtržené výborným výkonem brankáře včetně nájezdů, ve kterých neinkasoval. Prosadily se jen oba speciální týmy."