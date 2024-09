„Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se hrát nemělo, v okolí je sucho, snad to vydrží,“ hlásil tiskový mluvčí klubu Ondřej Kuchař zhruba tři hodiny před začátkem zápasu.

Problémy řešili i Švýcaři, sestavu jim pročísla marodka. Na zápasové soupisce nakonec měli jen jednoho brankáře, čtyři beky a tři útočné formace. Tak tak splnili podmínky k tomu, aby mohli nastoupit k zápasu (10+1). I Ocelářům stále chyběl nemocný trenér Zdeněk Moták.

„Postupně nám omarodilo sedm hráčů, některé jsme jsme nechali už cestou v Klagenfurtu a co vím, teď dojeli do Vídně,“ popisoval problémy český trenér Pavel Rosa. „Pak nám tři omarodili v Bratislavě, kde jsme trénovali. Všechny posbíráme cestou nazpátek…“

Sami ale rozhodně hrát chtěli. Byli solidně nažhavení, trefili se už za 31 vteřin. Ale ve finiši je Oceláři smetli. V posledních osmi minutách nasázeli pět gólů.

„Kdybychom dneska nevyhráli, byla by to ostuda, protože přijel tým, kterému chybělo hodně hráčů, byli nemocní,“ říkal útočník Daniel Kurovský, autor dvou branek. „Jsme rádi, ve třetí třetině jsme zabrali a dali potřebné branky. V úterý začíná liga, měli bychom ještě zapracovat na určitých věcech. Ještě to nebylo ono.“

Kalamitu a povodně se Kurovský snažil pokud možno vytěsnit. Byť je pochopitelně jako všichni ostatní v hlavě měl. „Doma jsem naštěstí před odjezdem na zápas nic zajišťovat nemusel, bydlíme na kopci. Ale mí rodiče a rodiče od ženy problémy mají. Tak uvidíme, jestli nebudeme spát všichni v jednom bytě.“

Karvinský rodák má za sebou z osobního pohledu vydařenou přípravu i rozjezd v Lize mistrů. Z osmi zápasů nasázel sedm branek. Třebaže od zápasu ve Francii musí hrát s celoobličejovým krytem. „Mám zlomený nos, budu hrát s krytem ještě tak dva týdny.“

A střelecká forma? „Doufám, že bude pokračovat i v extralize,“ věří Kurovský. „Budu dělat vše proto, aby se dařilo i v sezoně. Důležitá jsou týmová vítězství. V úterý jedeme na Spartu, budeme tam chtít vyhrát. Všeobecně ale ještě musíme zpřesnit nahrávky a ohledně taktiky si musíme říct, že každý musí vědět, kde má být. Celkově prostě ještě zlepšit hru.“