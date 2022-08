„Lajna, která byla na ledě před námi, jejich pětku tlakem zavařila. My skočili na led čerství, Hreho (Hrehorčák) nahodil výborně kotouč do betonu brankáře a já už to jen uklízel do prázdné. Gól mi pomohl. Měl jsem pak více sebevědomí, i trenér mě začal stavět častěji,“ usmíval se po zápase domácí benjamínek Marek Ročák, autor trefy na 1:0.

Příprava (čtvrtek 25. 8. 2022):

Třinec – Slovan Bratislava 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Ročák (Hrehorčák, Čukste), 31. Kurovský (Voženílek) – 46. Haščák (Fominykh). Vyloučení: 3:3. Bez využití.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, Čukste, M. Adámek, Jeřábek, Zahradníček, Ročák – Martin Růžička, P. Vrána, Miloš Roman – M. Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil – Kurovský, Voženílek, Chmielewski – Dravecký, Lyszczarczyk, Hrehorčák. Trenér: Moták.