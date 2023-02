Oceláři ztratili duel již v samotném úvodu, kdy ve 4. minutě během 23 vteřin dvakrát inkasovali a poté už jen neúspěšně dotahovali. „Od stavu 2:0 pro Spartu to bylo vyrovnané utkání, byli jsme kvalitním soupeřem. Bohužel po snížení na 3:2 jsme byli dvakrát vyloučeni a ty čtyři minuty nám chyběly ve hře pět na pět,“ vykládal trenér Třince Zdeněk Moták.

„V posledních dvou utkáních základní části půjde o získání sebedůvěry. Potřebujeme ji, abychom tyto hraniční zápasy dokázali překlopit na naši stranu,“ dodal Zdeněk Moták.

„Bylo to dobré utkání proti dobrému soupeři. Mám radost, že jsme získali tři důležité body. Povedl se nám začátek, vstřelili jsme dva rychlé góly, což nám dodalo energii,“ líčil kouč Sparty Hans Wallson. „Třinec nás pak začal nahánět. Povedený start byl pro nás výhodou do zbytku utkání. Bylo to velké týmové vítězství, jsem opravdu spokojený,“ uzavřel Hans Wallson.

Extraliga – 50. kolo (neděle 26. 2. 2023):

Sparta – Třinec 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Horák, Mikliš), 4. Kaše (M. Forman, Řepík), 13. M. Forman (Kaše, Kempný), 57. Buchtele (P. Kousal) – 8. Daňo (M. Růžička, Vrána), 41. Marcinko (M. Růžička, J. Jeřábek). Rozhodčí: Mrkva, Šír – Rampír, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 12 102.

Sparta: J. Kovář – Mikliš, Kempný, Krutil, Němeček, Jandus, Polášek – E. Thorell, Horák, Tomášek – M. Forman, Kaše, Řepík – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – Safin, G. Thorell, Konečný – Vauhkonen. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl (13. Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Kaňák, Mar. Adámek, M. Doudera – M. Růžička, Vrána, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Marcinko, Chmielewski – Hrňa, M. Roman, Buček – Kurovský. Trenér: Moták.