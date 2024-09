České Budějovice pak porazili 4:0. Třikrát se trefili z přesilovek, dvě branky si připsal Daniel Kurovský, slavil i osmnáctiletý Petr Sikora. První nulu ročníku vychytal Ondřej Kacetl.

Třinečtí fandové nezapomněli ani na svého bývalého hráče Ondřeje Kovařčíka. Ten přijel poprvé do Třince v dresu soupeře, přesto se mu dostalo potlesku, skandování jména i krátkého vzpomínkového videa od klubu.

„Potěšilo mě to,“ neskrýval Kovařčík. „Nemyslím si, že bych se tady s někým rozkmotřil, takže jsem nečekal žádné skandování proti mně. Bylo to hezké. Ještě, když si člověk připomene video…“

Na vzpomínky ovšem nebral ohled důrazný obránce Richard Nedomlel. Sotva sestřih Kovařčíkových gólů v třineckém dresu na kostce skončil, narazil ho k hrazení. „Noo, já jsem situaci špatně přečetl, myslel jsem, že je někde jinde,“ pousmál se útočník. „Ale v pohodě.“

Oceláři zápas urvali především díky precizním přesilovkám, trefili se v nich třikrát. Přestože jim stále chybí klíčové opory Martin Růžička, Andrej Nestrašil a Jakub Jeřábek.

„Jsme rádi, že nám to z přesilovek padlo,“ těšilo třineckého útočníka Marka Daňa. „Není to ještě kompletní, protože klíčoví hráči chybí a v přípravě to také nebylo úplně na sto procent. Takže jsme rádi, že v lize už nám to napadalo a přesilovkami jsme si pomohli.“

Proti zahajovacímu duelu se Spartou (0:3) se Oceláři zvedli. „Hráli jsme zodpovědně, pomohli jsme si přesilovkami a ubránili se v oslabení, takže celkově to byl od všech hráčů, počínaje brankářem, skvělý výkon,“ přitakal Daňo.

I jemu se líbila slavnostní připomínka titulu a vzpomínkové video na úvod. „Bylo pěkné to vidět a vzpomenout si, že jsme opět dokázali vyhrát. Léto rychle uteklo, ale jsme dobře připravení a máme opět zálusk na nejvyšší cíle.“

V neděli Třinec hostí Kometu Brno od 17 hodin.

HC Oceláři Třinec – Motor České Budějovice 4:0