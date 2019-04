V sérii zatím platí, že liché zápasy patří Třinci, zatímco ty sudé Liberci. Pokud by to tak vydrželo až do konce, nikdo ve Slezsku by se jistě nezlobil.

Ostatně, až na první semifinále s Plzní to tak mají Oceláři v celém letošním play off.

Jejich obránce Vladimír Roth ale vyrovnanou sérii s Libercem předvídal. „Čekal jsem to těsné. Nedalo se předpokládat, že by to bylo 4:0 na jednu či druhou stranu,“ uznal.

Byl podle něj Liberec ve čtvrtém utkání jiný než na velikonoční pondělí? „Nepřišlo mi, že by něco změnili. Zápasy jsou vyrovnané, tahá se to. Vždycky je to o gólech. Když je dáte, hraje se vám líp. To je tak vždycky. Myslím, že kdybychom dali první gól my, tak se uklidníme víc a možná bychom to dotáhli. Jako v pondělí, dali jsme jeden, potom druhý a na vlně jsme dojeli. Ale nevzdáváme se, to je důležité,“ upozorňuje.

Jeho kolega David Cienciala si myslí, že série musí fanoušky hokeje bavit. „Je to napínavé, diváci se určitě nenudí. Je to velká bitva, super finále, padají góly. Myslím, že obě mužstva potvrzují, proč byla v sezoně tak vysoko,“ míní Cienciala. „Vůle, chuť vyhrát další zápas, to nám nechybí. Jedeme do Liberce urvat výhru,“ vzkazují Oceláři soupeři.

Vyhrocené až moc?

Na žádnou bitku v sérii zatím nedošlo, ale už po třetím utkání se mezi sebou začaly tvořit dvojičky hráčů, kteří si rozhodně mají co říct. S blížícím se koncem sezony a přibývajícím stupněm nervozity se dá čekat, že v někom už pověstné saze bouchnou. Hodně blízko k tomu mají nerváci v libereckém dresu Valský a Ševc. Oceláři si ale jistě nenechají nic líbit.

„Je to vyhrocené, protože je to vyrovnané a týmy dělají vše pro to, aby uspěly. Ale v posledním zápase jsme viděli i gesta fair play, jako přiznané teče nebo ofsajdy. Myslím, že to ukazuje velikost hráčů,“ poznamenal liberecký kouč Filip Pešán, který své ovečky na střídačce krotí, jak může.

„Nesmíme proti Třinci dělat hloupé fauly, soupeř je nesmírně kvalitní a potrestal by nás. A oplácení? Tak to už do finále vůbec nepatří, to bych byl hodně zlý,“ upozornil.

Třinecký kouč Václav Varaďa si ale všímá i dalších věcí. „Ano, viděli jsme už gesta fair play, ale také je tam hodně gest, které tam nemají co dělat,“ poznamenal. Měl na mysli něco konkrétního? „Zatím to nechci vytahovat, ale nějaké materiály máme natočené,“ dodal před dnešním pátým duelem v Liberci.

V neděli se série vrací do Werk Areny. Hraje se ale až od 17.20 hodin.