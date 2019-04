„Plzeň zatím dala víc gólů. V prvním utkání byla aktivnější a my jsme dělali víc chyb. Nemyslím si, že jsme hráli to, co jsme si řekli,“ vrátil se k prvnímu duelu třinecký útočník Petr Vrána.

Oceláři se po úvodním nezdaru poučili a ve druhém duelu předvedli mnohem lepší výkon. S výjimkou první třetiny, kdy znovu nechali hosty, aby si vytvořili brankový náskok.

„Plzeňští hráči jsou nepříjemní, ale je to play off, počítalo se s tím, že budou všechno dohrávat. My se na to musíme dobře připravit a hrát stejně tvrdě. Pak můžeme v Plzni dvakrát uspět,“ míní třinecký bek Marian Adámek.

Indiáni v obou třineckých zápasech bleskurychle napadali rozehrávku Ocelářů, místy jim ani nedovolili pořádně rozehrát. „Pravda, hrají hodně aktivně a někdy nám to dělá problém. Ale myslím, že ve čtvrtek jsme si je už ve druhé a třetí třetině pohlídali a oni skoro nic neměli. Zatím není štěstí na naší straně,“ uznal Adámek.

„Prohráváme 0:2, což je menší problém, ale věřím, že kluci se s tím popasují a venku zabereme. Neklesáme na mysli. V Plzni jsme letos už dvakrát vyhráli. Pro další zápasy by nás mohli posílit někteří hráči, kteří do série zatím nezasáhli. Popereme se o to a věřím, že v Plzni uspějeme,“ neztrácí víru trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Také není důvod. Druhé utkání naznačilo, že přímočarost nechutná ani Plzni s jejími výjimečnými hráči. Také dělá chyby. „Od druhé třetiny šel náš výkon nahoru, bohužel nás brzdily přesilovky. Ty nám zatím nevycházejí tak, jak bychom chtěli,“ připustil Varaďa.

Svačina: Kovář ukazuje extratřídu

Také se potvrzuje to, co se predikovalo před vypuknutím série. „Je to bojovné, urputné. Týmy se navzájem znají,“ prohlásil útočník Třince Vladimír Svačina.

Ten má mimochodem za sebou rovněž plzeňskou minulost, podobně jako jeho spoluhráč Martin Adamský. „Ale byl jsem tam chvilku. Tehdy v útoku s Honzou Kovářem a už jsme si říkali, že se nám spolu začíná hrát dobře, že to funguje. A pak mi Tomáš Linhart ze Zlína v 52. kole zlomil nohu. Tím to skončilo,“ vybavuje si po letech Svačina. „Ale vzpomínám na to hokejově dobře. Akorát to pro mě končilo smutně,“ dodal.

Se svými spoluhráči si zatím neví rady s útočnou dvojicí Gulaš – Kovář, která v této sérii rozhoduje zápasy. Jak Svačina právě na Jana Kováře vzpomíná? „Byl tam jako šéf mladých. Udělal ho z něj tehdy Marián Jelínek. Hodně po něm šel, že nechodí do posilovny a podobně. Přitom podle mě ani nevěděl, že Honza odpoledne chodí na zimák cvičit, hrát fotbálky, pinpongy a podobně. Byl strašně hravý a soutěživý. Nejen kolem hokeje, ale kolem všech sportů. A všechny mu šly,“ vzpomíná dál Svačina.

Ani ho nepřekvapilo, že Kovář zkoušel ještě bojovat ve slavné NHL. „V KHL toho dokázal spoustu a už se tam neměl kam posouvat. Když přišla možnost zkusit NHL, kdo by ji nevyužil? I kdyby šel třeba finančně níž než v KHL,“ míní Svačina. „Každopádně je to pro Plzeň strašně cenný hokejista. V sérii proti nám ukazuje svou extratřídu. My se ale musíme soustředit sami na sebe. Znepříjemnit to Plzni jako Olomouc ve čtvrtfinále. Ta proti ní odehrála skvělou sérii. Musíme ji napodobit,“ burcuje spoluhráče Vladimír Svačina.