V týdnu klub oznámil, že ukončil kontrakt s Vladimírem Rothem, který se měl výhledově do kádru vrátit, místo toho se ale vydal na zahraniční angažmá do Švýcarska. Nyní Slezané přivádí náhradu.

„Získáváme ostříleného obránce, který už v extralize odehrál mnoho zápasů. Kromě toho má zkušenosti z mezinárodního hokeje. Což se nám bude v klíčové fázi soutěže hodit,“ vysvětlil volbu sportovní ředitel Jan Peterek.

Freibergs v extralize nastoupil k celkem 196 utkáním včetně play-off. Získal při tom 86 kanadských bodů (14+72). Pětinásobný účastník mistrovství světa strávil poslední tři extraligové ročníky ve Zlíně, odkud před letošní sezonou putoval do Komety Brno. Nyní se přesunuje do Třince.

„Seběhlo se to hodně rychle. Jsem rád, že trejd dopadl ke spokojenosti obou stran. Oceláři jsou top adresa, vždycky jsem na adresu Třince slyšel jen samou chválu, takže pro mě osobně to byla jednoduchá volba. Těším se na nový začátek!“ řekl Ralfs Freibegs, který by se k Ocelářům měl připojit už na tréninku v sobotu.