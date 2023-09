/FOTOGALERIE/ První výhru v letošní extraligové sezoně zaznamenali hokejisté Třince. Podařilo se jim to na třetí pokus ve čtvrteční předehrávce 3. kola s Libercem, který porazili 4:1. Dvakrát se trefil Marko Daňo. Ve Werk Aréně to sledovala slabá návštěva 3312 diváků.

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (3. kolo extraligy, 21. 9. 2023) | Foto: Petr Rubal

Oceláři si během podařené úvodní třetiny vypracovali dvoubrankový náskok, od druhého dějství měl více ze hry Liberec, který také zaslouženě snížil ranou McCoshena. Tygři to zkusili v závěru bez brankáře v power-play, ale skvělého Mazance už nepřekonali. Naopak ještě dvakrát inkasovali do odkryté klece a byla z toho nakonec jasná výhra Třince.

OHLASY TRENÉRŮ:

Zdeněk Moták (Třinec): „Těžký zápas s kvalitním soupeřem. V první třetině jsme šli do vedení, zápas jsme si dobře hlídali a vytvořili si další střelecké příležitosti. Ve druhé třetině jsme ale vinou vyloučení vystoupili z konceptu kvalitní hry. Byla neučesaná, hledali jsme tvář a přeneslo se to do třetí třetiny. V ní jsme nějaké příležitosti měli, ale skórovali jsme až v závěru dvakrát do prázdné branky. Vítězství je důležité pro hlavu a psychiku hráčů. Věřím, že nás nastaví k tomu, abychom si více věřili a podávali sebevědomější výkony.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Každé utkání v Třinci je těžké, nás mrzí vstup do něj. V první třetině jsme nehráli špatně, ale inkasovali jsme dvě branky a hráli dvakrát ve čtyřech. To jsou věci, které si musíme pohlídat. Když bych totiž měl hodnotit celý zápas, první třetina rozhodla. V utkání jsme přitom měli nějaké dobré pasáže, ale chyběl nám i důraz v brankovišti, proto nemáme žádný bod, ale máme se z čeho poučit. Za dobré okamžiky v zápasech se body nedávají, musíme vydržet pracovat celých šedesát minut.“

3. kolo extraligy (čtvrtek 21. 9. 2023):

Třinec – Liberec 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Vrána (Hudáček, M. Roman), 19. Daňo (M. Růžička), 57. Daňo (Voženílek), 60. Pánik (J. Jeřábek, Kurovský) – 28. McCoshen (Klíma). Rozhodčí: Hribik, Obadal – Lederer, Blažek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 3312.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Polášek – Růžička, Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána, Pánik – Hrehorčák, Roman, Walega – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Bílí Tygři Liberec: Král – Ivan, McCoshen, Melancon, Aubrecht, Kolmann, Derner – Klíma, Bulíř, Birner – Faško-Rudáš, Filippi, Pérez – Flynn, Vlach, Rychlovský – Gajda, Šír, Mucha. Trenér: Pešán.