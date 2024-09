Že po složitém cestování nebyli Švédové „rozlámaní“, Hudáčka nepřekvapilo. „U nich je to normální. Když jsem tam hrával, tak jsme měli zpoždění několikrát, ale oni jsou v klidu. Dají si bagetu, švédské kuličky a jezdí… U nich by nebyl poznat rozdíl, ani kdyby dva dny spali.“

Sám se snažil do zápasu dostat i emoce. V 51. minutě se pustil do bitky s Félixem Robertem. Nečekaně. Slovenský útočník je šikovný technik, nejproduktivnější hráč Ocelářů v Lize mistrů. Přesto nekompromisní kravatou rivala složil k ledu.

„Seknul mě po noze, otočil jsem se a zeptal, zda se chce bít,“ líčí Hudáček. „O co ti jde? Rozhodčí nás nechali a pobili jsme se. Faktem je, že nejprve mi nadával jejich brankář, že jsem ho seknul já, přitom tam byl puk. Pak přišel on, seknul mě, nenechal jsem se. Normálně jsem se ho zeptal jako chlap chlapa, zda se chce pobít. Snažil jsem se mu dát nějaké rány, chytit ho a podařilo se.“

Na nedávném mistrovství světa Hudáček pobavil hláškou, že kdyby měl ruce jako Juraj Slafkovský, házel by soupeře co chvíli do šesté řady. Zapracoval na sobě přes léto? „Doufám, že to je vidět,“ zasmál se.

Z duelu byl ovšem Libor Hudáček zklamaný. „Nebylo to z naší strany ideální, ale podržel nás skvělými zkroky Mazi (Marek Mazanec. Naše lajna dostala tři góly, takže to od nás bylo špatné. Doufám, že to znovu nakopneme a další zápas to bude lepší.“

Uznal sílu a kvalitu soupeře. „Švédové nám ukázali, jak se hraje novodobý hokej. Bek nebo útočník, to je u nich jedno. Nezahazovali puky, přihrávali si, počkali. Měli pěkný timing, byla radost se na ně dívat. Hrají fakt pěkný hokej. Nastavili nám zrcadlo, z toho se musíme poučit.“

Už v sobotu Oceláři hrají další zápas Champions Hockey League. Od 17 hodin hostí švýcarský Fribourg.