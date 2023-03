/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince zvítězili v sobotním utkání 3. předkola play-off extraligy v Litvínově 4:2, sérii ovládli poměrem 3:0 a postoupili do čtvrtfinále. Jméno soupeře se teprve dozví.

Hokejisté Třince postoupili přes Litvínov do čtvrtfinále. | Foto: Deník/František Bílek

Vítězný gól dal na ledě Vervy kapitán Ocelářů Petr Vrána v čase 48:22. „Jsem rád, že se nám podařilo postoupit. Litvínov hrál výborně, byl silný, ale my to zvládli, jdeme dál a máme teď čas na přípravu,“ řekl Vrána.

„Byla to velice vyrovnaná série. Litvínov má hodně mladé a šikovné kluky, bojovali, často šli na hranu. Řekli si, že tak to budou hrát a neudělali nám to jednoduché. Výborně bruslili, vzali nám dost sil,“ vykládal Vrána.

Za první gól po zranění, navíc postupový, byl rád. „Nemám teď na ledě takový čas jako před zraněním, protože přesilovka nám funguje, kluci hrají oslabení a já měl zdravotní problémy i po návratu na led, pořád nejsem úplně stoprocentní. Naše lajna měla jednu šanci a tu využila. Je jedno, kdo z nás gól dal. Hlavně, že jsme vyhráli,“ dodal Petr Vrána.

„Litívnov nás hodně potrápil, byl nepříjemný a přestože to bylo 3:0 na zápasy, stála nás tahle série hodně sil. Je ale velmi dobré, že skončila takhle rychle, máme teď oddych a připravíme se na dalšího soupeře,“ uzavřel obránce Třince Martin Marinčin.

Extraliga – 3. zápas předkola play-off (sobota 11. 3. 2023):

Litvínov – Třinec 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Hlava (Helt), 44. Havelka (Jurčík, Hlava) – 5. Voženílek (Hudáček), 25. Nestrašil (J. Jeřábek), 49. Vrána (Dravecký, Marinčin), 59. M. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5452. Konečný stav série: 0:3.

Litvínov: Zajíček – Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Helt, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Vrána, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Trenér: Moták.