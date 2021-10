Chleba se definitivně lámal ve třetí části. Ihned po návratu z kabin se prosadil Ondřej Kovařčík a skóre uzavřel deset minut před koncem Roman Szturc. „Ve třetí třetině si myslím, že jsme utkání kontrolovali, nepustili jsme hosty do vážnější příležitosti a zaslouženě vyhráli,“ dodal Varaďa, jehož svěřenci se konečně dočkali triumfu v Lize mistrů.

První třetina se hrála bez branek, v té druhé ale brzy udeřil Kofroň. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dobře jsme bruslili, vytvářeli jsme si šance. I když nás hostující tým zmáčkl, hlavně v jejich přesilových hrách, tak nás podržel Ondra Kacetl. Ve druhé třetině bylo šancí na nás malinko víc, ale ustáli jsme to a dali jsme gól,“ řekl Varaďa.

„Chtěl bych poděkovat hráčům za přístup. V tom nabitém programu, který máme, to bylo pohledné utkání a jsme rádi za tři body,“ řekl po zápase trenér Třince Václav Varaďa, jehož svěřenci porazili slavný slovenský tým poměrem 3:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.