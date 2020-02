Po středeční „sprše“ od Mladé Boleslavi (4:6) šli domácí hokejisté do sebe a utkání s Hradcem odehráli úplně jinak.

Už desátou branku ve třináctém utkání vsítil Wojtek Wolski. O šest gólů se postaralo šest různých střelců. A hlavně - Jakub Štěpánek, který proti Boleslavi nedochytal, zapsal čisté konto.

„Jsem rád, že jsem zase dostal důvěru po tom minulém zápase, kdy mi to nevyšlo,“ přiznal po přesvědčivém vítězství brankář Štěpánek.

Jelikož to pro něj bylo první udržené čisté konto v sezoně, bude muset přispět něčím do týmové pokladny. „Jo, je to první nula. Babiš (pokladník týmu Erik Hrňa) už mi to na ledě hlásil. Nepříjemné,“ smál se Štěpánek.

Vychytaného konta si ale cenil. „Jedno mám z Chance ligy proti Porubě, toto bylo ale těžší. Jsme rádi hlavně za tři body do tabulky, které potřebujeme. Kluci to přede mnou zodpovědně odbránili, celý tým šlapal a skoro celou dobu jsme byli u nich v pásmu. Skvělá hra od všech,“ chválil spoluhráče.

Zákonitě rozdílné bylo po utkání rozpoložení trenérů. Třinecký Václav Varaďa si pochvaloval, jak tým zvládl zápas po středeční prohře. „Vážím si toho. Už první třetina dala šmrnc našemu výkonu, byli jsme v ní velmi dobří a mohla skončit vyšším rozdílem. Utkání zlomila čtvrtá branka a my si náskok zkušeně hlídali,“ hodnotil Varaďa spokojeně páteční duel.

To Vladimír Růžička jen kroutil hlavou. „Měli jsme první gólovou šanci, tu jsme nedali, a jakmile se Třinec dostane do vedení, tak už sílu v týmu má, což ukázal i dneska. Prohrávali jsme osobní souboje, pořád jsme v nich byli druzí, oni nám z toho vyjížděli a to ještě hodně šancí pochytal brankář Lukeš,“ mávl rukou.

Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. O. Kovařčík (M. Stránský, Kundrátek), 11. Wolski (Gernát), 15. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 37. Marcinko (Martin Růžička, M. Stránský), 50. Chmielewski (Kundrátek), 60. Adamský (Galvinš). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 2:7, navíc Perret (HK) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 4367.

Třinec: Štěpánek – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, Wolski – Chmielewski, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký, Novotný, Adamský – Hrňa. Trenér: Varaďa.