Družina trenéra Václava Varadi to naznačila už v přípravném období, kdy vyhrála letní pohár – Generali Česká Cup. „Za mužstvo mohu říct, že to mělo šťávu a kvalitu, užili jsme si to. Jsme rádi, že jsme to zvládli a úspěšně završili vydařenou letní přípravu, která proběhla v pohodě i díky tomu, že máme v klubu špičkové zázemí. Nejdůležitější pro nás bylo, že jsme nemuseli řešit zdravotní problémy, takže věřím, že navážeme na loňský úspěch,“ pronesl nový kapitán mužstva Petr Vrána.

K němu se přidal viceprezident klubu Jan Czudek. „Poprvé měla příprava potřebný náboj. Srovnával jsem to se záběry z Toronta a Edmontonu, kde se dohrává NHL, a herní projev extraligových mužstev se mi líbil. Byl to takový malý Stanley Cup a nás těší, že jsme v jakési náhradě za neuskutečněné jarní play off uspěli,“ usmál se Czudek. Vítězství v této soutěži už Třinci skutečně nikdo nikdy neodpáře.

Prezident klubu Ján Moder popřál hráčům hlavně to, aby se jim vyhnula nemoc. „Většina epidemiologů předvídá, že to nejhorší teprve přijde. Já bych si moc přál, aby se hokejistům nemoc vyhnula a sportovní svět se nezastavil jako na jaře, protože to by bylo to nejhorší. Předvídat, jak to letos bude, to je věštění z křišťálové koule. Vedení hokeje rozhodlo, že se hrát bude, byť s omezeným počtem diváků, a my doufáme, že budeme předvádět znovu hokej, který by se lidem měl líbit,“ shrnul své myšlenky první muž třineckého hokeje.

Finanční důsledky koronavirové krize by se Ocelářů výrazněji dotknout neměly. Klub už před časem nastoupil takzvanou Ocelářskou cestu, tedy zapojení místních mladých hráčů do týmu na úkor špičkových, ale drahých hráčů, kromě toho během jara se ponížily hráčské smlouvy tak, aby to klubu částečně ulevilo.

„Čeká nás bohužel nepředvídatelná sezona i z hlediska finančního, protože nejsme jen sport, jsme fungující společnost, která musí vykazovat i ekonomické výsledky. V tuto chvíli nikdo neví, jaká další případná omezení nás ještě čekají, a ta se mohou promítnout do ekonomického hospodaření klubu,“ upozornil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Stálice nahradili nováčci

Co se týče hráčského kádru, nastalo v něm výrazné omlazení. Hokejové stálice Jiří Polanský, Lukáš Krajíček, Martin Adamský a Vladimír Roth, všechno hráči s červenobílým srdcem a neskuteční bojovníci ledu, kteří pro klub odvedli strašně moc, během jara a léta z různých důvodů v klubu skončili.

Jejich místa zastoupili v trendu Ocelářské cesty další hráči, mladší. „I tak věřím, že budeme hrát o nejvyšší příčky. Chceme vyhrávat. Hráči na to jsou připraveni a za tu dobu, kterou v Třinci působím, jsem už poznal, že není fráze, když se o klubu říká, že tady fungujeme jako rodina. Celou dobu se prezentujeme tímto nastavením, ostatně, do týmu si po konzultaci s Honzou Peterkem vybíráme nejen hokejově zajímavé hráče, ale i charakterově vhodné typy, které by do mužstva měly bez potíží zapadnout,“ přiblížil trenér Ocelářů Václav Varaďa, čím se klub při výběru posil řídí.

Jak to bude s diváky?

Také třinečtí Oceláři se v důsledku krize potýkají se sníženou kapacitou hlediště Werk Areny, která za normálních okolností pojme 5 400 většinou spokojených fanoušků. Loni Oceláři prodali 3 500 permanentních vstupenek, letos to je méně, ale jen proto, že klub prodej stopnul na cifře 2 300 permanentek.

„Důvodem je, abychom vyšli vstříc běžnému fanouškovi, který nemůže jezdit na každý domácí zápas, ale sem tam by se rád podíval na vybrané utkání,“ informoval sportovní ředitel Jan Peterek. Z toho důvodu se počet prodaných permic zastavil na čísle 2 300.

Ua běžných okolností by Oceláři se svým atraktivním stylem hokeje neměli problém dostat se na čísla z minulých let, tedy zhruba oněch 3 500 prodaných permic. Aktuálně se tedy v klubu pracuje se situací, která Ocelářům dovoluje vpustit do ochozů Werk Areny, rozdělené na patřičné sektory, 3 200 diváků. Roušky i dezinfekce jsou samozřejmostí.

„Tisíc lidí je vpuštěno automaticky, a zbytek tvoří polovina ze zbylé kapacity. U nás tedy 5400 minus tisíc, což je 4400. Polovina z toho, čili 2200, bude vpuštěna na zápas, plus ten zmiňovaný tisíc. Já ale věřím, že se opatření časem rozvolní, a pokud bude příznivější situace v regionu, že se do haly vejde více diváků než aktuální limit, ideálně všichni,“ usmívá se Peterek.

Pokud hokejové a hygienické orgány nestanoví jinak, pro první zápasy nové sezony tak bude v Třinci do prodeje uvolněno 900 vstupenek. „Snad to nebude trvat dlouho a situace se uklidní natolik, aby diváci chodili na utkání v plném počtu po celé republice, a všichni jsme si tak mohli užít báječnou atmosféru na stadionech,“ vyjádřil přání všech extraligových klubů Peterek.