Do duelu s Hanáky vstupovali Oceláři povzbuzeni výhrou na ledě Vítkovic. Derby v Ostravě rozhodli Slezané třemi údery v rozmezí 51. a 55. minuty a nakonec zvítězili 6:3. „Jsme velmi rádi za tři body, hrálo se ve výborné atmosféře, která k derby patří. Dlouho to byl vyrovnaný zápas, pro nás bylo důležité po vyrovnání soupeře zvýšit na 4:3 a vítězství si uhájili. Bylo to náročné utkání, v Ostravě se hraje těžce,“ prohlásil třinecký asistent Vladimír Országh.

Další extraligové utkání sehraje Třinec po konci reprezentační pauzy v pátek v Hradci Králové, ještě předtím ho čeká osmifinále Ligy mistrů. Oceláři začnou doma, a to v úterý proti švédskému celku Skellefteå. „Pecka, že jdeme do repre pauzy s klidem a bodovou sérií. Tohle by chtěl každý. Musíme se ale soustředit na to, abychom do toho hned potom zpátky naskočili,“ zdůraznil po utkání s Olomoucí obránce Adam Polášek, který v něm dal první gól v dresu Třince.